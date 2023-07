Call of Duty: Vertrag mit Sony für 10 Jahre, aber nicht für andere Spiele

Call of Duty:

Microsoft hat mitgeteilt, dass der mit Sony getroffene Vertrag eine zehnjährige Veröffentlichung von "Call of Duty" auf den PlayStation-Konsolen umfasst. Für andere Spiele wurde offenbar keine Vereinbarung unterzeichnet.

Microsoft gab am Wochenende bekannt, dass mit Sony eine Vereinbarung getroffen werden konnte, die das Xbox-Unternehmen mehrere Jahre lang verpflichtet, bestehende und kommende „Call of Duty“-Spiele auf den PlayStation-Konsolen zu belassen.

Unklar war zunächst, auf welchen Zeitraum sich Sony und Microsoft einigen konnten. Doch auch diese Frage wurde inzwischen geklärt. Wie die Redmonder bekanntgaben, umfasst der Vertrag einen Zeitraum von zehn Jahren. Danach müssen die Parteien erneut verhandeln, sofern eine weitere Vereinbarung dieser Art angestrebt werden soll.

Damit ähnelt der Vertrag der ursprünglichen Vereinbarung zwischen Microsoft und Nintendo, die ebenfalls zehn Jahre umfasst und sich weitgehend auf die „Call of Duty“-Reihe beschränkte. In einem neuen Dokument heißt es allerdings ergänzend: „Nintendo hat ein vertragliches Recht, Activision-Inhalte nach dem Zusammenschluss zu erhalten, einschließlich Call of Duty.“

Weitreichendere Verträge wurden ebenfalls mit konkurrierenden Streaming-Anbietern abgeschlossen. Sie umfassen neben „Call of Duty“ auch andere Xbox-/Activision-Spiele.

Offenbar keine weiteren Vereinbarungen mit Sony

Während „Call of Duty“ mindestens bis 2033 auf den PlayStation-Konsolen bleibt, ist die Verfügbarkeit anderer Activision Blizzard-Spiele auf der Konkurrenzplattform ungewiss.

Wie The Verge berichtet, umfasst der geschlossene Deal keine weiteren Games und unterscheidet sich damit von einem Angebot, das Anfang 2022 gemacht wurde. Es sah vor, dass „alle bestehenden Activision-Konsolentitel bis zum 31. Dezember 2027 bei Sony verbleiben, einschließlich zukünftiger Versionen der Call of Duty-Reihe oder anderer aktueller Activision-Reihen“.

Da die „Call of Duty“-Reihe mit Abstand die erfolgreichste Franchise von Activision ist, schien Sony alles auf diese Karte zu setzen und eine längeren Zeitraum auszuhandeln. Anderen Marken hingegen könnte das gleiche Schicksal wie „Starfield“, „Indiana Jones“ und vermutlich auch „The Elder Scrolls 6“ ereilen, die Microsoft mit der Übernahme von Bethesda zu Exklusivspielen machte.

Da die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in trockenen Tüchern ist, bleibt abzuwarten, wie die Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren agieren werden.

Während der Überprüfung der Regulierungsbehörden waren Microsoft und Sony bestrebt, die eigene Marktmacht möglichst klein darzustellen. Mit dem neusten Deal haben wir allerdings eine Situation, in der Microsoft und Sony hinsichtlich des Umsatzes im Videospielbereich auf Augenhöhe agieren. Das wiederum könnte Sony zu weiteren Aktivitäten veranlassen.

