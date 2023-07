Nintendo Switch: Auch Microsoft nennt ein mögliches Releasezeitfenster des Nachfolgers

In den vergangenen Wochen schienen sich die Hinweise zu verdichten, dass im kommenden Jahr mit der Veröffentlichung des Switch-Nachfolgers zu rechnen ist. Auch Microsoft geht von einem Launch im Jahr 2024 aus.

Auch wenn die Switch mittlerweile mehr als sechs Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, macht Nintendo weiterhin keine Anstalten, den Nachfolger des Konsolen-Handheld-Hybriden offiziell anzukündigen.

Dies hielt die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen allerdings nicht davon ab, uns regelmäßig unbestätigte Berichte zu liefern, in denen von einem möglichen Launch des Switch-Nachfolgers Anfang 2024 die Rede war. In diesen Chor stimmten im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der FTC auch die Xbox-Macher ein. Wie Microsoft anmerkte, rechnet das Unternehmen ebenfalls damit, dass der Switch-Nachfolger 2024 erscheint.

„Microsoft verfolgt die Performance der Xbox im Vergleich zur PlayStation nicht, weil diese beiden Konsolen eine vollständige Wettbewerbslandschaft bieten, sondern weil sie gleichzeitig veröffentlicht wurden“, heißt es in einem Dokument von Microsoft.

„Die Switch wurde drei Jahre zuvor veröffentlicht, und es wird erwartet, dass Nintendo bereits nächstes Jahr den Nachfolger der Switch auf den Markt bringt, während die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S sich in einer anderen Phase des Konsolenlebenszyklus befinden.“

Mehrere Quellen berichten von einem Launch Anfang 2024

Unklar ist, ob man in Redmond bereits mehr weiß oder ob sich Microsoft hier einfach nur auf die Meldungen bezieht, die seit Wochen durch die Gerüchteküche geistern. Den Anfang machte das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei, das berichtete, dass Nintendo an einer unangekündigten Hardware arbeitet, die möglicherweise im Frühjahr 2024 erscheint.

Ob es sich hierbei in der Tat um den Nachfolger der Switch handelt, ließ das Magazin allerdings offen. Zusätzlich befeuert wurden die Spekulationen um Nintendos nächstes System von der chinesischen Investment-Website „MoneyDJ“, die ebenfalls von einem Launch des Switch-Nachfolgers im ersten Quartal 2024 ausgeht.

Bei ihren Angaben bezieht sich die Website auf Hongzhun, einen in China ansässigen Hersteller von Metallgehäusen, der in der zweiten Hälfte des Jahres einen Umsatzanstieg erwartet, der auf ein gestärktes Geschäft mit Nintendo zurückzuführen sein soll. Spekuliert wird, dass es hier um den Nachfolger der Switch gehen könnte.

Nintendo selbst wollte die Gerüchte der vergangenen Wochen bisher nicht kommentieren.

