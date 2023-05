Switch 2: Kommt eine neue Hardware? Nintendo meldet sich zu Wort

Nintendo hat heute den neusten Geschäftsbericht herausgegeben und auch eine neue Verkaufszahl zur Switch veröffentlicht. Deutlich wurde, dass der Absatz zwar weiterhin ordentlich ist, die Konsole allerdings mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hat.

Auch für die Zukunft prognostiziert Nintendo einen Rückgang und glaubt, dass man im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endet, 15 Millionen Konsolen verkaufen wird, was einem weiteren Rückgang von 16,5 Prozent entspricht. Die Switch verzeichnet somit im siebten Jahr auf dem Markt eine deutliche Verlangsamung.

Kommt eine neue Hardware?

Basierend auf den rückläufigen Zahlen stellt sich durchaus die Frage, wann Nintendo mit einer neuen Hardware auf den Markt kommen möchte. An dieser Stelle gab es auf der jüngsten Investorenkonferenz allerdings eine ernüchternde Aussage.

So deutete der Präsident Shuntaro Furukawa an, dass Nintendo angesichts des jüngsten Verkaufsrückgangs nicht einmal gänzlich zuversichtlich ist, das nächste 15-Millionen-Ziel erreichen zu können. Außerdem werde man vor dem 31. März 2024 keine neue Hardware auf den Markt bringen.

„Die Verkaufsdynamik der Switch aufrechtzuerhalten, wird im siebten Jahr schwierig sein“, so Shuntaro Furukawa. „Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten zu verkaufen, ist ein wenig hoch gegriffen. Aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage in der Weihnachtssaison zu steigern, damit wir dieses Ziel erreichen können.“

Furukawa fügte außerdem hinzu, dass in Nintendos Jahresprognose keine neue oder aktualisierte Hardware berücksichtigt wird.

Hardware wird in der Regel durch Software verkauft. Zwar konnten Blockbuster-Veröffentlichungen wie „Splatoon 3“ und „Pokémon Scharlachrot und Violett“ zuletzt starke Verkaufszahlen erreichen. Doch auch angesichts der Veröffentlichung von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in dieser Woche gehen Analysten nicht davon aus, dass sich das Blatt beim Hardware-Verkauf noch einmal wenden wird.

„Wir gehen davon aus, dass Nintendo in den nächsten 12 Monaten keine Hardware der nächsten Generation herausbringen wird“, so UBS Securities in einer Notiz im Vorfeld des Gewinnberichts ergänzend. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nintendos Bewertung bis zur Einführung der neuen Hardware schrumpfen wird.“

In den Ergebnissen für das abgeschlossene Geschäftsjahr gab das japanische Unternehmen auch die üblichen Geschäftszahlen heraus. So sanken der Nettoumsatz um 5,5 Prozent auf 1.695 Milliarden Yen (12,56 Milliarden US-Dollar) und der Nettogewinn um 9,4 Prozent auf 432,7 Milliarden Yen (3,2 Milliarden US-Dollar).

