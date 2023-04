Super Mario Bros: Ein durchschlagender Erfolg und schon jetzt die größte Spielverfilmung

Nicht nur die TV-Serie zu Naughty Dogs Kult-Titel „The Last of Us“ entwickelte sich in diesem Jahr zu einem beeindruckenden Erfolg. Auch „Der Super Mario Bros. Film“ feierte einen erfolgreichen Start und spielte am Eröffnungswochenende Umsätze in Höhe von 377 Millionen US-Dollar ein.

Wie sich einem aktuellen Bericht von Variety entnehmen lässt, befindet sich der von Nintendo und Illumination produzierte Film weiterhin auf Erfolgskurs und feierte ein weiteres erfolgreiches Wochenende. „Der Super Mario Bros. Film“ belegte am Wochenende mit 92 Millionen US-Dollar erneut den ersten Platz der Kino-Charts und lag damit über der bereits hohen Schätzung von Analysten, die sich auf 87 Millionen US-Dollar belief.

Laut Universal sorgte der Film mit diesen Werten für das umsatzstärkste zweite Wochenende für einen Animationsfilm sowie das siebtstärkste zweite Wochenende für einen Film an den Kinokassen überhaupt.

Warcraft und Pokémon Meisterdetektiv Pikachu von der Spitze verdrängt

Nachdem sich bereits in den ersten Tagen nach dem Kinostart abzeichnete, dass „Der Super Mario Bros. Film“ die bisherigen Spitzenreiter „Warcraft: The Beginning“ beziehungsweise „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ innerhalb kürzester Zeit verdrängen wird, schwang sich der neue „Super Mario“-Film mit Umsätzen in Höhe von bisher 700 Millionen US-Dollar zur bislang erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten auf.

Als nächstes dürfte „Der Super Mario Bros. Film“ Universal Pictures‘ „Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ aus dem Jahr 2022 ins Visier nehmen, der es laut Variety auf Umsätze von 942,5 Millionen US-Dollar brachte. Darüber hinaus gehen Experten und Analysten davon aus, dass es sich beim neuen „Mario“-Film um den ersten Streifen handeln könnte, der in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz knackt.

Nach dem erfolgreichen Kinostart Anfang dieses Monats stehen die DVD- und Blu-ray-Versionen des „Super Mario Bros. Films“ offenbar schon in den Startlöchern. Wie sich den entsprechenden Produktbeschreibungen auf Amazon entnehmen lässt, folgen die DVD beziehungsweise die Blu-rays am 22. Juni 2023.

Der Super Mario Bros Film vorbestellen*:

Related Posts

„Der Super Mario Bros. Film“ startete am 5. April 2023 in die Kinos und erzählt eine brandneue Geschichte im „Mario“-Universum. Ein Nachfolger dürfte aufgrund des beeindruckenden Erfolgs sicherlich nur eine Frage der Zeit sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Variety

Weitere Meldungen zu Der Super Mario Bros Film.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren