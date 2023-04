Super Mario Bros-Film: Rekorde an der Kinokasse und Vorbestellungen möglich

"Der Super Mario Bros Film" beweist einmal mehr, dass Videospielmarken auch in den Kinos große Erfolge sein können. Während am Eröffnungswochenende Rekorde gebrochen wurden, werden für die DVD- und Blu-ray-Versionen Vorbestellungen angenommen.

Nicht nur Sony bringt die eigenen Marken in die Film- und Serienwelt. Auch die Figuren von Nintendo sind auf der großen Leinwand nicht unbekannt. Und mit dem neusten Kinostart von „Super Mario Bros“ konnten sogar Rekorde gebrochen werden.

Wie Variety berichtet, übertraf der von Nintendo und Illumination produzierte Film die Erwartungen und stellte die Eröffnungswochenenden anderer von Universal Pictures produzierter Filme wie „Jurassic World Dominion“ in den Schatten. Demnach lag das Einspielergebnis von „Der Super Mario Bros Film“ an den Kinokassen am Eröffnungswochenende in den USA bei 204,6 Millionen Dollar und weltweit bei 377 Millionen Dollar.

In den USA wurde „Der Super Mario Bros Film“ zum umsatzstärksten Debüt des Jahres 2023 und überholte damit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, der Anfang des Jahres mit 106,1 Millionen Dollar debütierte. Marios Abenteuer stellt ebenfalls das umsatzstärkste Debüt von Illumination in den USA dar und löst damit „Minions“ aus dem Jahr 2015 ab.

Und das war noch nicht alles: Ebenfalls konnte „Sonic the Hedgehog 2“ als bisher einspielstärkstes Debüt einer Spieleverfilmung in den USA überholt werden. Mit der „Sonic“-Fortsetzung wurden im vergangenen Jahr am Eröffnungswochenende 72,1 Millionen Dollar eingespielt.

Auch weltweit Rekorde aufgestellt

„Der Super Mario Bros Film“ wurde auch weltweit zum erfolgreichsten Filmstart des Jahres 2023 und übertraf an dieser Stelle „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“. Zudem konnte sich der Streifen den Titel der größten Videospielverfilmung sichern. Der bisherige Rekord wurde von „Warcraft“ aus dem Jahr 2016 mit 210 Millionen Dollar gehalten.

Letztendlich ist es für die beteiligten Unternehmen ein großer kommerzieller Erfolg: „Der Super Mario Bros. Film“ kostete Nintendo, Illumination und Universal rund 100 Millionen Dollar.

Super-Mario-Film ist bereits vorbestellbar

Spieler, die an „Der Super Mario Bros Film“ interessiert sind, aber den Film lieber in den heimischen vier Wänden schauen möchten, können bereits eine Vorbestellung aufgeben.

So ist der Streifen rund um Mario bei Amazon als DVD, normale Blu-ray und 4K-Version erhältlich. Mit dem 31. Dezember 2023 wird allerdings noch ein Platzhalter genannt, der nicht dem finalen Veröffentlichungstermin des Films entspricht.

Bei Amazon konnte sich der Film im Bereich der Zeichentrick- und Animationsfilme bereits auf den Spitzenplatz der Charts schwingen.

Auch als TV-Serie sind Videospielmarken immer erfolgreicher. Bestes Beispiel ist die HBO-Serie „The Last of Us“, die weitere Staffeln nach sich ziehen wird.

