Blue Beetle: Erster actionreicher Trailer zum neuen DC-Kinofilm veröffentlicht

Ehe dem DC Universe 2025 ein großes Reboot der bisherigen Kino-Abenteuer von Superman, Batman, Wonder Woman & Co. bevorsteht, stürzt sich mit Blue Beetle zunächst ein neuer Superheld in sein erstes großes Abenteuer! Zur kommenden Comic-Adaption wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, der uns einen Einblick in die Story des Films gibt und der sogar die eine oder andere Videospiel-Anspielung erhält. Das Video findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

Von Injustice 2 inspiriert und mit Final Fantasy-Waffe

Im Mittelpunkt des kommenden DC-Kinofilms steht der junge Jaime Reyes, der nach seiner Rückkehr nach Hause versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Schnell sollen sich die Dinge jedoch überschlagen, denn er gerät in Kontakt mit einem mächtigen außerirdischen Artefakt, dem Skarabäus. Beide verschmelzen miteinander und fortan dient unser Protagonist als Wirt eines Alien-Parasiten, der sein Leben fortan ordentlich auf den Kopf stellen soll. Sie sind Blue Beetle!

Solltet ihr mit dem DC-Prügelspiel „Injustice 2“ von NetherRealm Studios („Mortal Kombat“-Reihe) vertraut sein, könnte euch Jaime in seiner Alien-Rüstung sicherlich bekannt vorkommen. Er zählte zu den neuen spielbaren Charakteren im Titel und wie „Blue Beetle“-Regisseur Angel Manuel Soto während einer Q&A-Runde mit Comic Book verriet, ließen sich er und sein Team für das Design des Superheldenanzugs unter anderem vom Videospiel-Hit inspirieren:

„The New 52 war eine große Inspiration, was den Anzug und andere Aspekte der Geschichte angeht, aber wir haben auch viel aus anderen Quellen übernommen. […] Wir dachten uns: Müssen wir uns für eine entscheiden? […] Wir wollen einfach Spaß haben und etwas Großartiges schaffen, etwas wirklich Interessantes, das die größten Hits aufgreift – sogar aus dem Spiel Injustice 2. Wir haben uns da richtig reingehängt, weil es verdammt geil ist.“

Doch das ist nicht die einzige Verbindung zu einer beliebten Gaming-Franchise! Der Skarabäus erlaubt es Jaime, verschiedene Waffensysteme zu erschaffen. So kann er beispielsweise unterschiedliche Energiekanonen oder auch Nahkampfwaffen kreieren. In letztere Kategorie fällt ein durchaus imposantes Schwert, das der junge DC-Superheld am Ende des Trailers herstellt. Hierbei handelt es sich um das Schwert von Tidus aus dem JRPG-Kulttitel „Final Fantasy X“.

Da aktuell viel im DC Universe in Bewegung ist, lässt sich noch nicht sicher sagen, was die Zukunft für Blue Beetle nach seinem ersten eigenen Kinofilm bereithalten wird. Laut dem vertrauenswürdigen Branchenmagazin Deadline soll der Charakter jedoch nach dem Reboot in die neue Franchise übernommen werden.

„Blue Beetle“ entsteht unter der Regie von Angel Manuel Soto („Charm City Kings“) nach einem Drehbuch von Gareth Dunnet-Alcocer („Miss Bala“). In wichtigen Rollen sind neben Xolo Maridueña („Cobra Kai“) als Protagonist Jaime Reyes unter anderem Bruna Marquezine („Salve Horge“) als Jenny Kord und Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon („Dead Man Walking“) zu sehen, die den Part der Victoria Kord übernimmt.

„Blue Beetle“ startet am 17. August 2023 in den deutschen Kinos.

