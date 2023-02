Suicide Squad: Kill The Justice League enthält erste Prüfbeschreibung

"Suicide Squad: Kill The Justice League" wird offenbar kein Spaziergang für zartbesaitete Spieler. Die erste Prüfbeschreibung verrät Details zum Gewaltgrad.

„Suicide Squad: Kill The Justice League“ hat eine erste Einstufung erhalten, die in Singapur vorgenommen wurde. Der dazugehörigen Prüfbeschreibung lässt sich entnehmen, dass es im Spiel recht brutal zur Sache geht, was auch hierzulande ein USK-18-Rating bedeuten dürfte.

Das Rating-Board geht detailliert auf die Gewaltdarstellungen im Spiel ein und beschreibt mehrere Gewaltszenen, darunter eine Situation, in der einem Charakter eine Klinge in den Nacken gerammt wird. An andere Stelle werden Organe aus dem Körper gerissen, während es auch zu einer Enthauptung kommt, die recht blutig dargestellt wird.

Leichen übersäen die Straßen

Im Allgemeinen wird „Suicide Squad: Kill The Justice League“ als ein Spiel mit einem dunklen Humor und einem gewalttätigen Ton beschrieben, der zu den Charakteren und zum Setting passt.

In der Prüfbeschreibung heißt es weiter: „Aus der Third-Person-Perspektive steuert der Spieler ein Mitglied des Suicide Squad und bekämpft verschiedene Feinde in verschiedenen Bereichen der Stadt. In jedem Gebiet muss der Spieler gegen einen Boss antreten, um die Geschichte voranzutreiben. Es gibt auch Nebenziele, bei denen es darum geht, gefangene Zivilisten zu retten und Gegenstände zu sammeln, um die Ausrüstung zu verbessern.“

Zudem seien Bereiche der Stadt mit Leichen übersät, von denen einige keine Gliedmaßen mehr haben. Mit diesen Leichen könne nicht interagiert werden.

Vorstellung in der State of Play

Während die Veröffentlichung von „Suicide Squad: Kill The Justice League“ noch einige Wochen auf sich warten lässt, sickerte im vergangenen Monat ein Bild durch, das die Verwendung eines Battle Pass-Systems in Verbindung mit Kosmetika vermuten ließ.

Weitere Details zu „Suicide Squad: Kill The Justice League“ werden heute Abend im Zuge der neusten State of Play-Show (hier im Livestream) enthüllt. Unter anderem können sich Spieler auf reichlich Gameplay-einstellen.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ wird am 26. Mai 2023 für PS5, PC und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Ein Trailer, der während der The Game Awards 2022 veröffentlicht wurde, bestätigte zuletzt, dass Batman im Spiel zu sehen sein wird.

