Suicide Squad Kill the Justice League: Der Releasetermin steht – Trailer zeigt Batman

Im Zuge der The Game Awards 2022 spendierten die Entwickler von Rocksteady Games "Suicide Squad: Kill the Justice" endlich einen finalen Releasetermin. Zelebriert wurde die Enthüllung des Termins von einem neuen Trailer, in dem Batman seinen Auftritt hat.

Im Laufe der heutigen Nacht nutzten die „Batman: Arkham“-Macher von Rocksteady Games die diesjährigen The Game Awards, um uns mit einem ausführlichen Info-Update zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu versorgen.

Zum einen wurde bekannt gegeben, dass der Action-Titel endlich einen Releasetermin hat: Den 26. Mai 2023. Damit erscheint „Suicide Squad: Kill the Justice League“ kurz vor weiteren namhaften Titeln wie „Street Fighter 6“, „Diablo 4“ oder „Final Fantasy XVI“, die in dieser Woche allesamt für einen Release im Juni 2023 bestätigt wurden. Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde zudem ein neuer Trailer zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zur Verfügung gestellt.

In diesem hat unter anderem Batman seinen Auftritt.

Die letzte große Rolle von Kevin Conroy

Wie bestätigt wurde, wird Batman von Kevin Conroy verkörpert, der dem düsteren Rächer in der Vergangenheit bereits in Werken wie „Batman: The Animated Series“ oder der „Batman: Arkham“-Reihe Leben einhauchte. Da Conroy im November 2022 im Alter von 66 Jahren verstarb, haben wir es hier mit der letzten großen Rolle des US-Schauspielers zu tun.

Die Geschichte von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ entführt euch ein weiteres Mal in das DC-Universum. Allerdings schlüpft ihr dieses Mal nicht in die Rolle von Helden wie Batman. Ganz im Gegenteil: Ihr schließt euch dem namensgebenden Suicide Squad an, der sich aus den vier Schurken Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang sowie King Shark zusammensetzt und wieder einmal für reichlich Ärger sorgt.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

