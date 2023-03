Suicide Squad Kill the Justice League: DC Comics-Actionspiel wohl erneut verschoben

Suicide Squad Kill the Justice League:

Ausgehend von einem aktuellen Bericht wurde das DC-Actionspiel "Suicide Squad: Kill the Justice League" erneut verschoben. Wir fassen die Details für euch zusammen.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Erst vor wenigen Wochen wurde zum heiß erwarteten DC Comics-Actionspiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ neues Gameplay-Material veröffentlicht. Die Szenen, welche vor allem Ausschnitte aus dem Koop-Modus des Titels zeigen, lösten bei vielen Fans allerdings keine ausschweifenden Begeisterungsstürme aus. Ein aktueller Bloomberg-Bericht besagt nun, dass Rocksteadys kommendes Projekt erneut verschoben worden sei.

Diese Meldung geht auf den bekanntlich innerhalb der Branche sehr gut vernetzten Insider und Journalisten Jason Schreier zurück. Gemäß der Aussagen einer Quelle, die mit der Produktion vertraut sei, habe sich Warner Bros. Games nun dazu entschieden, das Spiel erst gegen Ende des Jahres zu veröffentlichen.

Zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um Bugs auszumerzen

Wie es im Bericht heißt, solle die Verschiebung vor allem genutzt werden, um dem Entwicklerteam mehr Zeit für das Entfernen von Bugs und anderen Fehlern einzuräumen. Zudem sollen „Aspekte des Spiels“ verbessert werden. Um welche Facetten des Titels es sich hierbei handelt, geht aus dem Artikel nicht hervor. Dafür unterstreicht die Quelle, es solle „nicht viel vom Kern des Gameplays“ überarbeitet werden, „das zu den Gegenreaktionen geführt hatte“.

Ausgehend von Schreiers Artikel und den Aussagen seiner Kontaktperson, die namentlich nicht genannt werden möchte, scheinen sich Rocksteady und Warner Bros. Games dementsprechend nicht um die von vielen Fans kritisierten Live-Service-Elemente in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu kümmern. Hierzu zählen unter anderem käufliche Cosmetics, die es den Spielern und Spielerinnen erlauben, die DC Comics-Charaktere anzupassen, und den Always-Online-Zwang.

Wie Jason Schreier anmerkt, habe ein Vertreter von Warner Bros. nicht sofort auf die Bitte um eine offizielle Stellungnahme zu den neuen Details reagiert.

Im kommenden Actionspiel stehen Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark als Mitglieder der Task Force X im Mittelpunkt, die von Amanda Waller den Auftrag bekommt, die Justice League auszuschalten. Der außerirdische Welteneroberer Brainiac hat die mächtigsten Helden der Welt unter seine Kontrolle gebracht und der einzige Weg, um Superman, Batman, The Flash & Co. aufzuhalten, ist es, sie umzubringen.

Ursprünglich sollte „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC in Entwicklung befindet, bereits 2022 erscheinen. Nach einer Verschiebung wurde zuletzt der 26. Mai 2023 als Veröffentlichungstermin verkündet. Sollten sich die Aussagen von Schreiers Quelle bestätigen, dürfte sich der Release auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschieben. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus.

