Suicide Squad – Kill the Justice League: Actionreiches Koop-Gameplay vom Sony-Event

Suicide Squad - Kill the Justice League:

Im Mittelpunkt der heutigen State of Play stand das Superschurken-Abenteuer von Rocksteady Games. 15 Minuten Gameplay zeigen euch ausführlich, wie das Spielerlebnis aufgebaut ist.

Mehrere Minutenlang durften die Spieler dabei zuschauen, wie sich das Selbstmordkommando durch Metropolis kämpft. Hier zeigen die Mitglieder des Suicide Squads was sie drauf haben. Weil es sich um ein kooperatives Spiel handelt, könnt ihr eure Fähigkeiten miteinander kombinieren. Nutzt das, um die von Brainiacs korrumpierten Soldaten in die Knie zu zwingen.

Vier Schurken gegen alle

Gemeinsam mit drei Mitspielern tretet ihr gegen bekannte Superhelden der Justice League an. Dazu gehören unter anderem Superman und Batman, die in vergangenen Trailern schon zu sehen waren. Natürlich könnt ihr aber auch alleine spielen, wobei eure Teammates von der KI gesteuert werden.

Zwischen den Squad-Mitgliedern Captain Boomerang, Deadshot, Kingshark und Harley Quinn könnt ihr jederzeit wechseln. Jeder der vier Superschurken verfügt über individuelle Fähigkeiten und ein einzigartiges Movement. Außerdem lassen sich ihre Waffen nach Belieben anpassen.

„Halte The Flash auf und rette dabei Lex Luthor. Koste es, was es wolle“, so lautet die Beschreibung der im Video zu sehenden Mission.

Anschließend haben wir Behind-The-Scenes-Szenen zu Gesicht bekommen. Hier hat Rocksteady unter anderem bestätigt, dass der Titel auf ein Battle-Pass-System setzt. Weil es sich um ein Live-Service-Spiel handelt, sind mit der Zeit immer wieder neue Inhalte zu erwarten.

Das kooperative Action-Spiel erscheint am 26. Mai dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S und PC.

