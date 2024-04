Capcom: Gewinnprognosen erhöht – Statement zur Performance von Dragon’s Dogma 2

Anfang Mai legt der japanische Publisher Capcom seine Geschäftszahlen zum am 31. März zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2023/2024 vor. Kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen korrigierte das Unternehmen seine Gewinnprognosen nach oben.

Am Donnerstag, den 9. Mai 2024 legt der japanische Publisher Capcom seine Zahlen zum am 31. März 2024 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2023/2024 vor.

Aufgrund der Veröffentlichung namhafter Titel wie „Street Fighter 6“ oder des Rollenspiels „Dragon’s Dogma 2“ gingen Analysten und Experten bereits von einem erfolgreichen Fiskaljahr 2023/2024 aus. Kurz vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigte Capcom die Prognosen der Analysten. In einer aktuellen Mitteilung kündigte der Konzern an, dass die Gewinnprognose für das abgelaufene Fiskaljahr erhöht wird.

Wie Capcom bekannt gab, wird der Publisher die Nettoumsatzprognose um 8,9 Prozent auf umgerechnet 912,061 Millionen Euro anheben. Die Nettogewinnprognose wiederum erhöhte Capcom um 8,3 Prozent auf umgerechnet 258,972 Millionen Euro.

Capcom spricht von überzeugenden Verkaufszahlen

Eine Entwicklung, die das im japanischen Osaka ansässige Unternehmen auf die überzeugenden Verkaufszahlen neuer Titel wie „Dragon’s Dogma 2“ oder „Street Fighter 6“ zurückführt. Doch auch der Katalog älterer Spiele hatte laut dem Publisher seinen Anteil am erfolgreichen Fiskaljahr 2023/2024.

„In unserem Kerngeschäft mit digitalen Inhalten wurde neben Street Fighter 6, dem neuesten Titel der Street Fighter-Reihe, der weltweit großen Anklang fand, auch Dragon’s Dogma 2 im vierten Quartal veröffentlicht und hat sich positiv entwickelt“, führte Capcom in seiner Stellungnahme aus.

Der Publisher weiter: „Darüber hinaus stiegen die Verkäufe bei Katalogtiteln, die hauptsächlich aus früheren Titeln großer Serien bestehen, aufgrund ihrer stetigen Beliebtheit. Insgesamt gehen wir daher davon aus, dass die Erträge dieses Geschäfts unsere Planung übertreffen werden.“

Dragon’s Dogma 2 feierte einen erfolgreichen Start

Im Zuge des Geschäftsberichtes dürfte Capcom Anfang Mai auch aktuelle Verkaufszahlen zu ausgewählten Titeln nennen. Wie wir wissen, feierte „Dragon’s Dogma 2“ einen erfolgreichen Release.

So verkaufte sich das RPG in den ersten elf Tagen nach dem Release mehr als 2,5 Millionen Mal. „Dragon’s Dogma 2“ erschien am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

„Street Fighter 6“ brachte es bis Januar 2024 auf drei Millionen Käuferinnen und Käufer. Mit „Street Fighter 6“ verfolgt Capcom ambitionierte Ziele und möchte langfristig zehn Millionen Einheiten verkaufen.

„Street Fighter 6“ ist für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Videogames Chronicle

