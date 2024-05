PS Plus Essential: Letzte Chance – Sichert euch die April-Titel, ehe sie weg sind

PS Plus Essential:

Anfang nächster Woche erscheinen die PS Plus Essential-Neuzugänge für den Monat Mai 2024. Dies bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass die "Gratis"-Spiele des letzten Monats wegfallen. Greift also zu, sofern ihr euch die Spiele noch nicht gesichert habt.

In dieser Woche stellte uns Sony Interactive Entertainment die Titel vor, die User mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ab nächster Woche ohne weitere Kosten herunterladen und spielen können.

Welche Neuzugänge im Detail auf euch warten, verraten wir euch hier. Freigeschaltet werden die Neuzugänge der Essential-Stufe wie gehabt am ersten Dienstag eines Monats. In diesem Fall wäre das der 7. Mai 2024. Am besagten Dienstag werden allerdings nicht nur die neuen Titel zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig verschwinden die Essential-Titel des Vormonats. Solltet ihr euch diese bislang nicht geschnappt haben, solltet ihr also schleunigst zugreifen. Einmal gesichert beziehungsweise heruntergeladen, verbleiben die Titel in eurer Bibliothek und können jederzeit gespielt werden.

Eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft natürlich immer vorausgesetzt.

Die PS Plus Essential-Titel im April 2024

Immortals of Aveum – PS5

Veröffentlicht am 22. August 2023

Metascore: 69

User-Score: 6.0

Score im PS Store: 4,13

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Minecraft Legends – PS4, PS5

Veröffentlicht am 18. April 2023

Metascore: 71

User-Score: 4.8

Score im PS Store: 4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Skul: The Hero Slayer – PS4, PS5

Veröffentlicht am 21. Januar 2021

Metascore: 80

User-Score: 6.8

Score im PS Store: 4,59

Preis im PlayStation Store: 16,99 Euro

Nach der Freischaltung der Essential-Titel für den Monat Mai 2024 geht es mit PlayStation Plus in Kürze weiter. Als nächstes steht uns nämlich die Enthüllung der Mai-Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium ins Haus. Diese erfolgt am Mittwoch, den 15. Mai 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

Herunterladen und spielen könnt ihr die neuen Extra- und Premium-Titel traditionell ab dem darauffolgenden Dienstag. In diesem Fall wäre das der 21. Mai 2024. In der Regel erfolgt die Freischaltung neuer PS Plus-Titel gegen 11 Uhr unserer Zeit.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen Online-Dienst für die PS4 sowie die PS5, der in drei unterschiedlichen Stufen angeboten wird. Dabei bieten euch die Stufen Essential, Extra und Premium unterschiedliche Inhalte und Vorzüge.

Solltet ihr mit PS Plus bislang nicht in Berührung gekommen sein und euch die Frage stellen, für welche Stufe ihr euch entscheiden sollt, dann seid ihr bei unserer Übersicht genau richtig.

Hier verraten wir euch nicht nur, welche Kosten bei den jeweiligen Abos auf euch zukommen. Auch auf die gebotenen Inhalte und Features gehen wir detailliert ein.

