PS Plus Essential: Für PS4 & PS5 – Das sind die neuen Titel im April 2024

Am heutigen frühen Abend stellte Sony Interactive Entertainment die Titel vor, mit denen Spielerinnen und Spieler mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo im April 2024 bedacht werden. Freuen dürfen wir uns unter anderem auf den magischen Shooter "Immortals of Aveum".

An jedem letzten Mittwoch eines Monats stellen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment traditionell die neuen PlayStation Plus Essential-Titel für den nächsten Monat vor. So auch heute.

Zu einem Leak kam es im Vorfeld der offiziellen Enthüllung ausnahmsweise einmal nicht. Somit dürfen wir uns auf gleich mehrere Neuankündigungen freuen. Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird die Bibliothek von PS Plus im April 2024 zum einen durch den magischen Shooter „Immortals of Aveum“ erweitert.

Zu den weiteren Neuzugängen des kommenden Monats gehören „Minecraft Legends“ und „Skul: The Hero Slayer“, die ihr sowohl auf der PS4 als auch der PS5 spielen könnt.

Anbei die Übersicht über die neuen PS Plus Essential-Titel im April 2024.

PS Plus Essential im April 2024

Immortals of Aveum – PS5

Veröffentlicht am 22. August 2023

Metascore: 69

User-Score: 6.0

Score im PS Store: 4,13

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Minecraft Legends – PS4, PS5

Veröffentlicht am 18. April 2023

Metascore: 71

User-Score: 4.8

Score im PS Store: 4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Skul: The Hero Slayer – PS4, PS5

Veröffentlicht am 21. Januar 2021

Metascore: 80

User-Score: 6.8

Score im PS Store: 4,59

Preis im PlayStation Store: 16,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Eine weitere Überraschung wartet auf Spielerinnen und Spieler des Multiplayer-Shooters „Overwatch 2“. Das „Mega Bundle“, zu dem es heißt: „Verpasst nicht den kostenlosen legendären Beekeeper Sigma, den legendären Art Deco Symmetra, sieben epische Skins und fünf Battle Pass-Stufensprünge. Dieses Paket ist für eine begrenzte Zeit für alle PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar.“

An dieser Stelle darf der folgende Hinweis natürlich nicht fehlen. Wie gehabt könnt ihr die heute angekündigten Titel nicht sofort herunterladen und spielen. Stattdessen werdet ihr euch noch bis zum kommenden Dienstag, den 2. April 2024 gedulden müssen. Freigeschaltet werden die Titel in der Regel am späten Vormittag.

Bis dahin habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, euch die PS Plus Essential-Titel des laufenden Monats zu sichern. Weiter geht es in der Welt von PlayStation Plus mit der Ankündigung der Extra- und Premium-Spiele für den Monat April 2024. Hier erfolgt die Enthüllung am Mittwoch, den 10. April 2024, während die Neuzugänge am Dienstag, den 16. April 2024 freigeschaltet werden.

Bereits zwei Wochen vor der Ankündigung sickerte der erste Klassiker durch, der im nächsten Monat die Bibliothek von PlayStation Plus Premium bereichern wird. Mit welchem Titel wir es im Detail zu tun haben, verraten wir euch hier.

Die folgende Übersicht verrät euch, was die unterschiedlichen Stufen von PlayStation Plus zu bieten haben.

