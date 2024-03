PS Plus Premium: Offenbar erster Neuzugang für den Monat April 2024 bekannt

Die offizielle Enthüllung der neuen PlayStation Plus Premium-Titel für den April 2024 ist noch zwei Wochen entfernt. Trotz allem sickerte schon jetzt der erste Klassiker durch, der im nächsten Monat den Weg in die Bibliothek von PS Plus Premium finden wird.

Während die offizielle Enthüllung der Neuzugänge für PlayStation Plus Essential für den Monat April am heutigen Mittwoch erfolgt, werden die neuen Titel für PS Plus Extra und Premium bekanntermaßen am zweiten Mittwoch eines Monats vorgestellt.

Allerdings sickerte dank „PSDeals.net“ schon jetzt der erste Klassiker durch, den Abonnenten von PlayStation Plus Premium im nächsten Monat ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Die Rede ist von „Star Wars: Rebel Assault 2: The Hidden Empire“. Der Klassiker erschien im November 1995 zunächst für DOS.

Knapp ein Jahr später folgte zudem die Umsetzung für die originale PlayStation,. Diese könnt ihr ab dem 16. April 2024 auf eurer PS4 oder eurer PS5 spielen.

Ein Rail-Shooter feiert sein Comeback

Spielerisch hob sich „Star Wars: Rebel Assault 2: The Hidden Empire“ seinerzeit ein wenig von anderen „Star Wars“-Spielen ab. So verstand sich der Titel als ein klassischer Rail-Shooter. Als Schauplatz der Action fungierten digitalisierte Filmsequenzen aus der „Star Wars“-Trilogie. Die besagten Szenen aus den Filmen versahen die Entwickler von LucasArts mit zusätzlichen Sequenzen, die speziell für das Spiel erschaffen wurden.

In „The Hidden Empire“ schlüpfen wir in die Rolle des Rookies One, der das Ziel verfolgt, den durchtriebenen Plänen des Imperiums ein Ende zu setzen. Die Handlung setzt in der Nähe des Dreighton-Nebels ein, wo der Protatoginst als Teil einer Späherpatrouille der Rebellen unterwegs ist.

Er untersucht das Verschwinden von Raumschiffen der Rebellen in der Nähe von Dreighton. Einem Gebiet, in dem es immer wieder zu Geschichten rund um verschwindende Raumschiffe kommt.

Arcade-Gameplay in der Welt von Star Wars

Da es sich bei „Star Wars: Rebel Assault 2: The Hidden Empire“ um einen Rail-Shooter handelt, dürft ihr euch auf ein klassisches Arcade-Gameplay vor einer authentischen Kulisse einstellen. Geboten werden 15 Missionen, in denen ihr zu Land, in der Luft und im Weltraum den Kampf gegen das Imperium aufnehmt.

Vier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und ein atmosphärischer Soundtrack aus der Feder des Komponisten John Williams runden den Klassiker ab.

Welche Klassiker im April 2024 sonst noch den Weg in den PlayStation Plus-Premium-Dienst finden werden, erfahren wir am Mittwoch, den 10. April. Die Freischaltung der Extra- und Premium-Neuzugänge wiederum erfolgt am Dienstag, den 16. April.

The PS1 game Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire is coming to PS5 / PS4 via the PlayStation Plus Classics Catalog. Release date listed as April 16, 2024.



PS5: https://t.co/y9wOfQXmkC

PS4: https://t.co/oSgTKk9VPy pic.twitter.com/qQfL0hOIu4 — Gematsu (@gematsu) March 26, 2024

