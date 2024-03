PS Plus Essential April 2024: Liste mit Spielen kurz vor Enthüllung – Datum und Uhrzeit

PlayStation Plus startet in den April und hält für Abonnenten aller drei Stufen neue Spiele bereit. Mit PS Plus Essential geht es los. Und auch die Termine für Extra und Premium sind kein großes Geheimnis.

Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft können ihr PSN-Konto in Kürze um neue “Gratis-Spiele” erweitern. Denn die Freischaltung der Essential-Neuzugänge für April 2024 rückt in greifbare Nähe.

Zunächst muss der Nachschub für PS Plus Essential angekündigt werden. Doch wann erfolgt die Enthüllung?

Termine für PS Plus Essential im April 2024

Für Spieler, die schon länger eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen, wird es keine überraschende Erkenntnis sein: Bei der Ankündigung und Freischaltung neuer Spiele für die Bibliotheken des Abodienstes setzt Sony auf einen festen Zeitplan.

Demnach erfolgt die Freischaltung von Neuzugängen für PS Plus Essential mit nur wenigen Ausnahmen am ersten Dienstag eines Monats. Am Mittwoch der Vorwoche ist die Ankündigung an der Reihe.

Daraus ergeben sich für PS Plus Essential im April 2024 die folgenden Termine:

Ankündigung:

Datum: Mittwoch, 27. März 2024

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freischaltung:

Datum: Dienstag, 2. April 2024

Uhrzeit: 11 Uhr

Bei der Freischaltzeit kann es mitunter zu kleineren Abweichungen kommen. In der Regel hält sich Sony aber an den etablierten Zeitplan.

Diese Spiele verlassen PS Plus Essential im April

Mit der Freischaltung neuer PS Plus-Spiele der Essential-Stufe fallen die Games des Vormonats aus der Bibliothek. Abonnenten können sie sich dauerhaft sichern, indem sie vor dem Ablauf der Frist den richtigen Button klicken und die Spiele in die persönliche Bibliothek holen.

Im März 2024 landeten drei Neuzugänge und ein Addon in der Essential-Bibliothek. Dazu gehören “Sifu”, “F1 23”, “Hello Neighbor 2” und “Destiny 2: Die Hexenkönigin”. In unserer Umfrage hatten Leser zur Auswahl eine eher gemischte Meinung.

Die März-Games für Essential stehen seit drei Wochen zum Download bereit:

PS Plus Extra und Premium im April 2024

Die Essential-Spiele für April 2024 stellen nur den Anfang des neuen Monats dar. Ebenfalls werden die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium gefüllt. Der oben genannte Zeitplan gilt auch für diese Stufen, allerdings mit einem Versatz von zwei Wochen.

Die mutmaßlichen Termine für PS Plus Extra und Premium im April 2024:

Ankündigung:

Datum: Mittwoch, 10. April 2024

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freischaltung:

Datum: Dienstag, 16. April 2024

Uhrzeit: 10 bis 11 Uhr

Zu beachten ist: Im April fliegen ebenfalls einige Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Hier hilft es im Gegensatz zu PS Plus Essential nicht, sie rechtzeitig in die persönliche Bibliothek zu packen.

Diese Spiele sind ab Mitte April nicht mehr dabei:

Features und Preise von PlayStation Plus

Seit 2022 ist PlayStation Plus ein dreistufiges System, das sich aus Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Da für jede Stufe drei Laufzeiten zur Verfügung stehen, ergibt sich eine Bandbreite an unterschiedlichen Preisen.

Eine Übersicht über die Features und Preise liefert das nachfolgend verlinkte Special:

Ein Feature von PS Plus Premium sind die Spieltestversionen. Hier kam es zuletzt zur Aufnahme eines neuen Koop-Adventures.

