PS Plus Essential: März-Spiele für PS4 und PS5 vorgestellt, doch wie zufrieden seid ihr? – Umfrage

Die Neuzugänge von PS Plus Essential für März 2024 stehen vor ihrer Freischaltung. Doch was haltet ihr vom Angebot, das sich am Dienstag in die Bibliothek gesellt?

In der kommenden Woche werden die März-Neuzugänge für PS Plus Essential freigeschaltet. Drei Spiele und eine Erweiterung sind dabei. Dazu gehören “Sifu”, “F1 23”, “Hello Neighbor 2” und “Destiny 2: Die Hexenkönigin”.

Die Ankündigung der Neuzugänge erfolgte am vergangenen Mittwoch. Im Artikel haben wir noch einmal zusammengefasst, was Spieler mit den Spielen ab dem 5. März 2024 erwartet. Doch was haltet ihr vom neuen Essential-Angebot?

Umfrage zu PS Plus Essential im März 2024

Zunächst einmal möchten wir von euch wissen, wie zufrieden ihr mit den am Mittwoch angekündigten Spielen seid. Ist es ein guter PS-Plus-Monat oder eher ein schlechter? Seid ihr begeistert oder enttäuscht?

Wie bewertet ihr die Neuzugänge für PS Plus Essential im März 2024? Gute Auswahl, für jeden etwas dabei

Schlecht, nichts für mich dabei

Die zweite Umfrage richtet sich an Spieler, die mindestens an einem der neuen Spiele Interesse haben. Welche Neuzugänge möchtet ihr herunterladen und spielen? Hier ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Welche Neuzugänge für PS Plus Essential im März 2024 interessieren euch? Sifu

F1 23

Hello Neighbor 2

Diese PS-Plus-Spiele kommen in die Bibliothek

Die nachfolgende Zusammenstellung verrät, was die Neuzugänge für PS Plus Essential im März 2024 zu bieten haben.

Sifu

„Sifu“ ist ein Indie-Videospiel, das vom Entwicklerstudio Sloclap produziert und im Februar 2022 veröffentlicht wurde. Gleichzeitig ist es das Highlight von PS Plus Essential im März 2024.

Geboten wird ein Action-Beat’em-Up-Titel, in dem Spieler in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers schlüpfen. Er befindet sich auf der Mission, Rache für den Tod seines Vaters zu nehmen.

„Sifu“ verfügt über ein besonders Feature, das sich auf das Alter des Hauptcharakters auswirkt: Jedes Mal, wenn er stirbt, wird die zu steuernde Figur nach der Wiederbelebung einige Jahre älter. Dies führt dazu, dass die Fähigkeiten des Charakters zwar gestärkt werden, aber gleichzeitig seine Lebensenergie abnimmt. Entsprechend müssen Spieler ihre Strategie anpassen.

Sobald der Spielercharakter zu einem fortgeschrittenen Alter gelangt, besteht die Möglichkeit eines dauerhaften Todes. In diesem Fall sind Spieler gezwungen, das Level von vorn zu beginnen und starten dabei mit dem ursprünglichen Alter des ersten Versuchs.

Tester waren von “Sifu” überwiegend angetan, verwiesen aber auch auf die hohe Einstiegskurve. Die Reise vom Schüler zum Meister wird letztlich durch das persönliche Fähigkeitsniveau bestimmt, nicht nur durch traditionelle Charakterprogression. Besonders glänzen können die Kämpfe in “Sifu”, darunter auch denkwürdige Bosskämpfe. Der Metascore liegt im Fall der PS5-Fassung bei 81.

F1 23

„F1 23“ kam erst im Juni 2023 auf den Markt und landet somit schon im ersten Jahr der Verfügbarkeit in der PS Plus Essential-Mitgliedschaft. Allerdings befindet sich der Nachfolger “F1 24” bereits auf der Zielgeraden.

Das Rennspiel deckt die Saison 2023 ab, inklusive der Teams, Fahrer und Rennstrecken. Zusätzlich zu einem erweiterten Saisonkalender mit den neuen Strecken Las Vegas und Losail erhielt das Spiel zum Start drei altbekannte Rennstrecken: Paul Ricard (Frankreich), Shanghai (China) und Portimão (Portugal).

Im Fokus von “F1 23” steht die Wiederkehr des Story-Modus „Braking Point“, der erstmals in „F1 2021“ eingeführt wurde, jedoch im vorherigen Serienteil fehlte. Darin schließen sich die ehemaligen Kontrahenten Aiden Jackson und Devon Butler zusammen, um als Teamkollegen für das Konnersport Racing Team anzutreten.

Tester waren weitgehend zufrieden, was zu einem Metascore von 82 führte. Weniger angetan zeigten sich die Spieler, die mangelnde Neuerungen, Online-Fehler und die Monetisierung kritisierten. Dank PS Plus Essential können Spieler ab Dienstag ohne Zusatzkosten loslegen.

Hello Neighbor 2

“Hello Neighbor 2”, das dritte PS Plus Essential-Spiel im März 2024, ist ein Horrorspiel, das von Dynamic Pixels entwickelt wurde. Das Sequel bietet eine neue Handlung sowie verbesserte Gameplay-Elemente.

Spieler werden herausgefordert, das Geheimnis ihres rätselhaften Nachbarn zu lüften, indem sie sein Haus durchsuchen und knifflige Rätsel lösen. Das Spiel verspricht Spannung, Nervenkitzel und Wendungen, konnte damit aber nur bedingt überzeugen.

Ein Metascore von 59 und ein User-Score von 4,6 zeigen deutlich, dass die Luft nach dem ersten Teil raus war. Abgesehen von den ausgebliebenen Innovationen weist “Hello Neighbor 2” eine unhandliche Benutzeroberfläche, unbefriedigende Steuerelemente und Probleme bei der Einhaltung der eigenen Regeln auf, heißt es in den Kritiken. Immerhin: Mit PS Plus ab der Essential-Stufe droht kein Fehlkauf.

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Mit “Destiny 2: Die Hexenkönigin” gesellt sich im März eine zusätzliche Beigabe hinzu. Es ist eine Erweiterung des zugrundeliegenden Shooters, in der sich alles um die geheimnisvolle Hexenkönigin Mara Sov und ihre Pläne, das Schicksal des Universums zu beeinflussen, dreht.

Spieler stehen vor der Herausforderung, sich gegen starke Gegner zu behaupten und schwierige Aufgaben zu meistern, um über das Schicksal der gesamten Galaxie zu entscheiden. Mit der Aufnahme in den Katalog von PS Plus Essential fliegt “Destiny 2: Die Hexenkönigin” am kommenden Dienstag aus dem Extra-Katalog.

Freigeschaltet werden die Neuzugänge für PS Plus Essential am 5. März 2024 um 11 Uhr. Wir werden mit einem Artikel darauf aufmerksam machen. In der Zwischenzeit verrät unser Special zu PlayStation Plus Essential, Extra und Premium, was das Abo zu bieten hat und was Kunden bezahlen müssen.

