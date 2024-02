PS Plus Essential im März 2024: Die Neuzugänge für PS4 & PS5 vorgestellt

In der kommenden Woche werden die PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat März 2024 veröffentlicht. Auf welche Neuzugänge wir uns freuen dürfen, verrät die heutige Enthüllung des Essential-Line-Ups für den nächsten Monat.

Wie an jedem letzten Mittwoch eines Monats stellte Sony Interactive Entertainment heute die Titel vor, auf die sich Abonnenten der PlayStation Plus-Stufe Essential im nächsten Monat freuen dürfen.

Bereits im Vorfeld der heutigen Ankündigung kam es zu einem Leak, aus dem hervorging, dass es sich bei „Sifu“ um einen der neuen Titel im März 2024 handeln wird. „Sifu“ entstand beim französischen Studio Sloclap und punktete sowohl mit seinem strategischen Kampfsystem als auch dem knackigen Schwierigkeitsgrad.

Bei „Sifu“ wird es im nächsten Monat natürlich nicht bleiben. Stattdessen kündigte Sony Interactive Entertainment heute weitere Titel in Form von „F1 23“ und „Hello Neighbor 2“ an, die PS Plus-Abonnenten im März 2024 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen dürfen.

Hinzukommt der „Die Hexenkönigin“-DLC zu „Destiny 2“. Anbei eine Übersicht über die Neuzugänge des nächsten Monats.

PS Plus Essential im März 2024

Sifu – PS4, PS5

Veröffentlicht am 3. Mai 2021

Metascore: 81

User-Score: 8.1

Score im PS Store: 4.31

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

F1 23 – PS4, PS5

Veröffentlicht am 16. Juni 2023

Metascore: 82

User-Score: 6.2

Score im PS Store: 4,21

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Hello Neighbor 2 – PS4, PS5

Veröffentlicht am 6. Dezember 2022

Metascore: 59

User-Score: 4.7

Score im PS Store: 4.19

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Destiny 2: Die Hexenkönigin – PS4, PS5

Veröffentlicht am 22. Februar 2022

Metascore: 86

User-Score: 8.0

Score im PS Store: 4,33

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

An dieser Stelle der obligatorische Hinweis: Direkt herunterladen und nutzen könnt ihr die heute angekündigten Titel natürlich nicht. Stattdessen werden die Neuerscheinungen von PS Plus Essential traditionell am späten Vormittag des ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet. Im aktuellen Fall wäre dies der 5. März 2024.

Nach der Freischaltung der Essential-Titel geht es mit der offiziellen Enthüllung der Titel weiter, die im März den Weg in die Bibliotheken von PS Plus Extra beziehungsweise Premium finden. Hier erfolgt die Ankündigung stets am zweiten Mittwoch eines Monats und somit am 13. März 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

Genau wie bei Essential können die neuen Extra- und Premium-Titel ab dem darauffolgenden Dienstag heruntergeladen und gespielt werden. Dies wäre der 19. März 2024.

Solltet ihr bislang kein PS Plus-Abo euer Eigen nennen und euch fragen, welche Inhalte im Rahmen der unterschiedlichen Stufen auf euch warten, dann liefert euch die folgende Übersicht alle relevanten Informationen.

