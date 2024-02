PS Plus Extra/Premium: Eure letzte Chance – Diese Spiele werden im März entfernt

Im Laufe des heutigen Vormittags schaltete Sony Interactive Entertainment die Februar-Neuzugänge für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium frei.

Auf welche Neuzugänge ihr euch in diesem Monat im Detail freuen dürft, verraten wir euch hier. Ergänzend zur Freischaltung der neuen Titel lieferte uns der PlayStation Store eine Übersicht über die Extra- und Premium-Titel, die am 17. März 2024 entfernt werden. Darunter Tango Gameworks‘ Horror-Abenteuer „Ghostwire: Tokyo“ oder das Action-Rollenspiel „Code Vein.

Sofern noch nicht geschehen, sollten sich Fans von Puzzle- und Rätselkost „Outer Wilds“ einmal anschauen, ehe der Titel im nächsten Monat entfernt wird.

Welche Extra- und Premium-Titel Sony Interactive Entertainment am 17. März 2024 aus den jeweiligen PlayStation Plus-Stufen entfernt, verrät euch die folgende Übersicht.

Diese Spiele fallen am 17. März 2024 weg

Civilization VI (PS4)

Tchia (PS5, PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

NEO: The World Ends With You (PS4)

Haven (PS5, PS4)

Code Vein (PS4)

Outer Wilds (PS5, PS4)

Natürlich müssen Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus im nächsten Monat nicht nur mit entfernten Spielen leben. Darüber hinaus werden sowohl Essential als auch die Stufen Extras und Premium im März 2024 mit Nachschub versorgt. Den Anfang macht die offizielle Enthüllung der Essential-Neuzugänge für den März 2024.

Die Ankündigung erfolgt hier wie gehabt am letzten Mittwoch eines Monats. In diesem Fall wäre das der 28. Februar 2024. Die Freischaltung der neuen Essential-Titel wiederum erfolgt am Dienstag, den 5. März 2024. Weiter geht es mit der Ankündigung der Titel, die im nächsten Monat den Weg in die Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium finden.

Hier verrät uns Sony Interactive Entertainment am Mittwoch, den 13. März 2024, auf welche neuen Titel wir uns freuen dürfen. Freigeschaltet werden die besagten Neuzugänge dann am Dienstag, den 19. März 2024.

Solltet ihr bisher kein aktives PlayStation Plus-Abo euer Eigen nennen, dann legen wir euch unser ausführliches Special ans Herz. In diesem verraten wir euch, was es mit den drei Stufen Essential, Extra und Plus auf sich hat.

Auch auf die Preise und Inhalte der jeweiligen Stufen gehen wir ein.

