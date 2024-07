Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht: SDCC Trailer zum Fantasy-Epos veröffentlicht

In rund vier Wochen startet die 2. Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, die deutlich düsterer zu werden verspricht als Season 1. Nachdem uns zuletzt ein erster Teaser einen kleinen Einblick in die kommenden Ereignisse gewährt hat, veröffentlichte Prime Video im Rahmen der San Diego Comic-Con 2024 nun den ersten vollwertigen SDCC Trailer. Darin sehen wir, wie sich eine uralte Finsternis über Mittelerde legt und für allerlei Chaos sorgt.

Das mehr als dreieinhalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Darin bekommen wir jetzt eine bessere Vorstellung davon, was uns in den neuen Episoden erwartet. Bei der just erwähnten Finsternis handelt es sich um Sauron, der zurückgekehrt ist, um die Macht zu ergreifen. Auf unsere Helden warten also allerlei Probleme.

Hütet euch vor falschen Versprechungen

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ entführt uns in Staffel 2 somit zurück ins Zweite Zeitalter Mittelerdes und somit Jahrtausende vor die Ereignisse rund um Bilbo sowie später Frodo. Der wieder erstarkte Sauron strebt, wie bereits kurz angerissen, nach der Herrschaft über Mittelerde. Um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu können, scheint er, ausgehend vom Trailer, neue Ringe anzufertigen. Ob er mit den Schmuckstücken die Träger verführen kann?

Die Macher versprechen für Season 2 einen großen Fokus auf den legendären Bösewicht. Darüber hinaus dürfen sich Fans natürlich auch auf einige neue Charaktere freuen. Unter anderem schließt sich Rory Kinnear („James Bond 007: Skyfall“) als Tom Bombadil dem Cast an und verkörpert somit eine der mysteriösesten Figuren aus Tolkiens literarischem Werk. Zu den weiteren Neuzugängen zählen zudem etwa Ben Daniels („Foundation“) als Círdan und Amelia Kenworthy als Mirdania.

Des Weiteren kehren selbstverständlich auch viele bekannte Darsteller und Darstellerinnen aus der 1. Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zurück. Hierzu zählen zum Beispiel Morfydd Clark („His Dark Materials“) als Elbenkriegerin Galadriel, Robert Aramayo („The King’s Man: The Beginning“) als Elrond und Ismael Cruz Cordova („Good Wife“) als Arondir. Außerdem ist auch Charlie Vickers („Die Medici“) als Halbrand wieder mit dabei.

Regie bei Staffel 2 des Fantasy-Epos führten Charlotte Brändström („Outlander“, „The Witcher“), Sanaa Hamri („Empire“, „Shameless“) und Louise Hooper („Inside No. 9“, „Sandman“). An den Drehbüchern der Serie arbeitete unter anderem Gennifer Hutchison („Better Call Saul“, „Breaking Bad“). Als Showrunner fungiert, wie schon bei Season 1, das Autorenduo J. D. Payne and Patrick McKay („Godzilla vs. Kong“, „Star Trek Beyond“).

Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet am 29. August 2024 exklusiv bei Amazon Prime Video.

