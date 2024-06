The Lord of the Rings The War of the Rohirrim: Starttermin und erste Bilder zum Anime-Spektakel

The Lord of the Rings The War of the Rohirrim:

Für die Fans von „Der Herr der Ringe“ stehen aufregende Zeiten bevor. Am 29. August 2024 fällt der Startschuss für die zweite Staffel der sündhaft teure Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“. Außerdem laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Realfilm namens „Die Jagd auf Gollum“. Letzterer soll allerdings erst 2026 in die Kinos kommen. Glücklicherweise müssen sich die Tolkien-Anhänger nicht ganz so lange gedulden.

Wann läuft The War of the Rohirrim in den Kinos?

Seit einiger Zeit steht fest, dass „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ gegen Ende dieses Jahres in die Kinos kommen wird. Einen konkreten Starttermin gab es allerdings nicht – bis jetzt.

Warner Bros. Pictures hat mittlerweile bekannt gegeben, dass die Premiere des Animationsfilms zumindest in den USA für den 13. Dezember 2024 geplant ist. In Deutschland dürfte der Startschuss aller Voraussicht nach bereits am 11. Dezember fallen, offiziell bestätigt ist dies bisher allerdings nicht.

Um was geht es im neuen Der Herr der Ringe?

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass mit „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ gegen Ende dieses Jahres ein weiterer Film seine Premiere auf der großen Leinwand feiern wird. Im Gegensatz zur ersten Kino- sowie der Hobbit-Trilogie handelt es sich hierbei jedoch nicht um einen Realfilm, sondern ein Abenteuer im Zeichentrickstil.

Die Story von „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ erzählt quasi die Vorgeschichte zu den ersten Kinofilmen und ist 261 Jahre vor deren Ereignissen angesiedelt. Im Fokus steht der ehrwürdige König Helm Hammerhand aus Rohan, nach dem übrigens auch die legendäre Festung Helm’s Deep benannt ist. Regie führt Kenji Kamiyana, der sich zuvor unter anderem mit den Serien „Blade Runner: Black Lotus“ und „Star Wars: Visions“ einen Namen gemacht hat.

Schauspielerin Miriam Otto kehrt übrigens in ihrer Rolle als Eowyn zurück, die sie bereits in „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ verkörpert hat. Diesmal leiht sie diesem Charakter jedoch nur ihre Stimme. Erste Bilder vom Film stehen mittlerweile ebenfalls bereits und gewähren einen kleinen Vorgeschmack.

First look at ‘THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM’



In theaters on December 13.

