PS Plus Essential: Februar-Spiele für PS4 und PS5 zum Download bereit

PS Plus Essential:

Heute ist der erste Dienstag des Monats, was bedeutet: Die neuen PS Plus-Spiele der Essential-Stufe sind da. Tatsächlich können die Downloads inzwischen gestartet werden.

Die Neuzugänge sind seit der vergangenen Woche kein Geheimnis mehr. Drei Spiele kamen in die Instant Games Collection. Darunter befindet sich ein komplett neuer Titel, der heute Premiere feierte.

PS Plus Essential-Spiele für Februar 2024

Bei der besagten Neuerscheinung handelt es sich um “Foamstars”, das Mitglieder aller drei PlayStation-Plus-Stufen ab sofort ausgiebig testen können. Die beiden anderen Games stammen aus dem Jahr 2022. Nachfolgend die Übersicht:

Foamstars – PS4, PS5

Erscheint am 6. Februar 2024

Metascore: –

User-Score: –

Score im PS Store: –

Preis im PlayStation Store: –

Steelrising – PS5

Veröffentlicht am 8. September 2022

Metascore: 72

User-Score: 7,7

Score im PS Store: 3,79

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Rollerdrome – PS5

Veröffentlicht am 16. August 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,3

Score im PS Store: 4,52

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Wie gewohnt gilt bei den neusten PS Plus-Spielen der Essential-Stufe: Sie dürfen dauerhaft genutzt werden, sobald sie in die persönliche Bibliothek gepackt wurden. Möglich ist das bis zur Veröffentlichung der März-Spiele, also in vier Wochen.

Extra und Premium im Februar 2024

Nach der Veröffentlichung der PS Plus-Spiele der Essential-Stufe ist längst nicht Schluss. Auch die Bibliotheken von Extra und Premium werden im Laufe des Monats gefüllt. Die Termine können vorhergesagt werden.

Um es kurzzufassen: Die Ankündigungen und Freischaltungen erfolgen jeweils zwei Wochen nach den Essential-Terminen.

Damit ergibt sich für Februar der folgende Zeitplan:

PS Plus Extra/Premium-Ankündigung am 14. Februar 2024

PS Plus Extra/Premium-Freischaltung am 20. Februar 2024

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abodienst von Sony und setzt sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen. Bis zu 151,99 Euro kostet die Mitgliedschaft pro Jahr. Für diesen Betrag gibt es die teure Premium-Stufe.

Die anderen Stufen sind günstiger, wie unsere Zusammenfassung aller Features und Preise von PS Plus verdeutlicht:

Welche Abo-Angebote andere Unternehmen in petto haben, verrät unser Special zu den unterschiedlichen Subscription-Diensten von Microsoft, Ubisoft, EA, Nintendo und Co.

