PS Plus Extra/Premium: Februar-Spiele für PS5 und PS4 sind da

Die Februar-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium sind da. Abonnenten schnappen sich PS4- und PS5-Spiele wie "Assassin’s Creed: Valhalla" und legen ohne weitere Zusatzkosten los.

Besitzer einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft sind ab sofort in der Lage, weitere Neuzugänge auf die Konsole zu laden und ohne weitere Kosten zu spielen. Das gilt zumindest für Abonnenten der Stufen Extra und Premium, die in den jeweiligen Bibliotheken neun bzw. vier zusätzliche Games vorfinden.

Angekündigt wurden die Februar-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium in der vergangenen Woche. Mit dabei sind einige Highlights wie “Assassin’s Creed: Valhalla” und “Tales of Arise”. Und mit zwei “LEGO”-Spielen ist auch etwas für die jüngere Zielgruppe dabei.

PS Plus Extra/Premium im Februar 2024

Welche Spiele Abonnenten der höherpreisigen Stufen ab sofort herunterladen und nutzen können, verrät die folgende Übersicht:

PlayStation Plus Extra:

Need for Speed: Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

Assassin’s Creed: Valhalla (PS4, PS5)

LEGO Worlds (PS4)

LEGO Jurassic World (PS4)

Roguebook (PS4, PS5)

Tales of Zestiria (PS4)

Rogue Lords (PS4)

PlayStation Plus Premium:

Resistance; Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

Spiele der Stufen Extra und Premium bleiben oft über einen langen Zeitraum hinweg in den Bibliotheken. Eine dauerhafte “Gratis-Nutzung” sollten Abonnenten aber nicht erwarten. Auch im Februar traf es wieder Games, die aus den Bibliotheken flogen:

Einen anderen Ansatz verfolgt Sony mit den PS-Plus-Essential-Spielen, die – sobald sie in die persönliche Bibliothek gepackt wurden – dauerhaft gestartet werden dürfen. Eine aktive Mitgliedschaft beim Abo-Dienst zählt hier als Voraussetzung.

Welche Spiele vor zwei Wochen für PS Plus Essential freigeschaltet wurden, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

So geht es mit PS Plus im März weiter

Während der Februar für PlayStation-Plus-Mitglieder quasi gelaufen ist, können die März-Termine markiert werden. Sony setzt in der Regel auf ein festes Muster, das Ankündigungen und Freischaltungen zuverlässig voraussagen lässt.

An den nachfolgenden Tagen sollten Mitglieder demnach die Augen offenhalten.

PS Plus Essential:

Ankündigung am 28. Februar 2024

Freischaltung am 5. März 2024

Ankündigung am 13. März 2024

Freischaltung am 19. März 2024

Meist werden die Neuzugänge am jeweiligen Tag um 17:30 Uhr angekündigt bzw. gegen 11 Uhr freigeschaltet.

PlayStation Plus sorgte in den vergangenen Monaten und Jahren oft für Begeisterung, aber auch Frust. In unsrer Sonntagsumfrage könnt ihr weiterhin eure Meinung zum Abodienst teilen:

PlayStation Plus setzt sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen. Welche Features die einzelnen Optionen umfassen und welche Beträge Kunden zahlen müssen, ist unserem PS-Plus-Special zusammengefasst.

