PS Plus Extra und Premium: Im Februar fallen 10 Spiele weg

Die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium werden regelmäßig mit neuen Spielen gefüllt, während zuvor freigeschaltete Games aus dem Angebot fallen.

Auch im Februar 2024 müssen sich Abonnenten des für PS4 und PS5 verfügbaren Subscription-Service von einem Teil der Spieleauswahl verabschieden.

Damit genügend Zeit bleibt, die wegfallenden Titel zu spielen, hat Sony in der Kategorie „Letzte Chance zum Spielen“ eine entsprechende Übersicht veröffentlicht.

PS Plus im Februar 2024 – Diese Spiele fallen weg

Insgesamt trifft es im kommenden Monat zehn Games, die aus den Bibliotheken genommen werden. Das gilt unter anderem für “Resident Evil 7″, das 2017 auf den Markt kam und zu den Vorzeigeprojekten des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR gehörte. Denn der Horror kann optional in der virtuellen Realität erlebt werden.

Die Hauptstory von “Resident Evil 7” wird nach etwa zehn Stunden abgeschlossen. Spieler, die alles im Capcom-Horror erleben und sehen wollen, können noch einmal zehn Stunden obendrauf packen. Da der Wegfall aus PS Plus Extra erst am 20. Februar 2024 erfolgt, bleibt genügend Zeit.

Zu den weiteren Spielen, die aus der Bibliothek fliegen, gehört “I Am Setsuna”. Es konnte mit einem Metascore von 74 die Fachpresse zwar nicht rundum überzeugen. Doch im PlayStation Store scheint der Titel mit 4,52 Sternen durchaus Anklang zu finden. Für die Kampagne werden etwa 20 Stunden fällig. Für Nebeninhalte und dergleichen können weitere Stunden eingeplant werden.

Auch Spiele wie “Tacoma”, „Thomas Was Alone“ und “Ace Combat 7” fallen aus der PS Plus-Mitgliedschaft.

Nachfolgend die komplette Übersicht:

Ace Combat 7

Hue

I Am Setsuna

Lost Sphear

Lost Words: Beyond the Page

Oninaki

Resident Evil 7

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

Über die Mitgliedschaft verfügbar sind die genannten Games bis zum 20. Februar 2024. Danach ist ein Kauf notwendig, sofern der Spielstand fortgesetzt werden soll.

Februar-Termine für PS Plus Essential, Extra und Premium

Im Februar werden nicht nur Spiele entfernt, auch Neuaufnahmen kommen hinzu. Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony an einem meist verlässlichen Muster festhält.

Das heißt, Spiele der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines Monats veröffentlicht und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den darauffolgenden zwei Wochen sind PS Plus Extra und Premium an der Reihe.

Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential:

Ankündigung am: 31. Januar 2024

Freischaltung am: 6. Februar 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am: 14. Februar 2024

Freischaltung am: 20. Februar 2024

Zumindest ein Spiel der bevorstehenden Essential-Neuzugänge ist bereits bekannt:

PlayStation Plus kann in drei Stufen abonniert werden und schlägt mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr zu Buche. Welche Features und Inhalte Abonnenten erhalten, verrät die verlinkte Zusammenfassung.

