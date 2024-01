PS Plus Februar 2024: Sony bestätigt das erste Essential-Spiel

PS Plus Februar 2024:

Das erste Spiel für PS Plus Essential im Februar 2024 wurde angekündigt. Abonnenten können sich auf eine seifige Multiplayer-Schlacht aus dem Hause Square Enix freuen.

Einzelne Spiele müssen längst nicht mehr gekauft werden. Im Laufe des Tages berichteten wir über Ubisofts Ratschlag an Spieler, Games langfristig nicht mehr als Besitz zu betrachten. Auch im Fall von PlayStation Plus sind die Nutzungsrechte an eine regelmäßige Zahlung gekoppelt. Der erste Neuzugang für Februar 2024 steht seit heute fest.

Seifiger Shooter kommt zum Launch in das Abo

Der Multiplayer-Shooter „Foamstars“ wird im kommenden Monat als PlayStation Plus-Titel starten. Mitglieder ab der Essential-Stufe können die Multiplayer-Schlacht ab dem 6. Februar 2024 ohne Zusatzkosten herunterladen und uneingeschränkt spielen, solange sie ein aktives Mitglied sind.

Alternativ ist es möglich, die Neuerscheinung aus dem Hause Square Enix zu kaufen. Interessenten sind bereits in der Lage, „Foamstars“ in die Wunschliste zu packen. Im PlayStation Store ist noch kein Preis hinterlegt. Wir können allerdings 29,99 Euro bestätigen. Der Premium-Season-Pass kostet 5,99 Euro.

Was „Foamstars“ zu bieten hat, hat Franzi in unserer heute veröffentlichten Vorschau zusammengefasst:

PS Plus war heute ein weiteres Thema. Denn die Neuzugänge der Stufen Extra und Premium stehen zum Download bereit. Mit dabei sind einige Highlights, wie unsere Übersicht zur neusten Freischaltung verdeutlicht:

Weitere Spiele für PS Plus im Februar 2024

„Foamstars“ ist nur eines von mehreren Spielen, die im kommenden Februar auf PlayStation Plus-Kunden warten. Mindestens zwei weitere Games gesellen sich in die Essential-Bibliothek. Und auch die Stufen Extra und Premium möchten gefüllt werden.

Die Termine lassen sich aufgrund des meist verlässlichen Systems von Sony voraussagen. Nachfolgend die mutmaßlichen Tage und Zeiten:

PS Plus Essential:

Ankündigung am: 31. Januar 2024

Freischaltung am: 6. Februar 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am: 14. Februar 2024

Freischaltung am: 20. Februar 2024

Vorwiegend werden die Neuzugänge am Tag ihrer Ankündigung um 17:30 Uhr enthüllt. Die Freischaltung erfolgt eine Woche später gegen 11 Uhr. Allerdings kann es mitunter zu Verzögerungen kommen, wie die heutige Freischaltung von PS Plus Extra und Premium unter Beweis stellte.

Übersicht über PS Plus-Features

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst, der sich an Spieler auf der PS4 und PS5 richtet. Bis zu 151,99 Euro pro Jahr werden abhängig von der gewählten Stufe fällig. Unser Überblick über PlayStation Plus fasst alle wichtigen Informationen zusammen.

