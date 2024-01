Foamstars in der Vorschau: Kitschiger Seifenshooter für alle

Ihr habt Lust auf einen kompetitiven Team-Shooter? Dann schaut euch unseren Artikel zu “Foamstars” an und probiert die Schaumparty im Februar kostenlos mit euren Freunden aus. Warum das ein feuchtfröhlicher Spaß werden könnte, lest ihr hier.

Wenn ihr einen kompetitiven 4vs4-Arena-Shooter in einer knallbunte Las Vegas-Lookalike-Umgebung seht und ihr plötzlich Seifenblasenpistolen oder Schaumbazookas in den Händen haltet, dann seid ihr vermutlich bei der wohl größten Schaumparty des Jahres gelandet: “Foamstars”.

Der neue Shooter aus dem Hause Square Enix verspricht feuchtfröhlichen Shooterspaß in Teams. Nachdem wir bereits während der Gamescom durch den Schaum getaucht sind, haben wir jetzt kurz vor Release mit den Entwicklern gesprochen und konnten ihnen ein paar News entlocken.

Foamstars als PS+ Game im Februar 2024

Das Wichtigste zuerst: “Foamstars” erscheint bereits am 6. Februar 2024 als Teil der monatlichen PS Plus Spiele. Wenn ihr also ein PS Plus Essential Abo (oder höher) besitzt, könnt ihr den Partyshooter bis 5. März 2024 kostenfrei herunterladen. Verpasst ihr diese Periode, kostet “Foamstars” 29,99 Euro im Store.

Wir tendieren dazu, “Foamstars” als Limited-Free-2-Play-Game zu bezeichnen, da ihr wirklich nur diesen einen Monat Zeit habt, um es kostenlos zu sichern. Wie die meisten Spiele aus diesem Genre, steht es euch natürlich frei, einen Season Pass zu kaufen, um Extras und Vorteile zu erhalten.

Beim Season Pass unterscheidet Square Enix zwei Modelle: Der Standard Season Pass steht allen Spielern kostenfrei zur Verfügung und soll “Foamstars” mit neuen Inhalten, Herausforderungen und Co. erweitern.

Mit dem Season Pass habt ihr Zugang zu täglichen, wöchentlichen und anderen Missionen, die euch zu neuen Charakteren und mehr verhelfen. Wenn ihr euch das mühselige Grinden ersparen wollt, könnt ihr auch zum Premium Season Pass greifen, der mit 5,99 Euro zu Buche schlägt und neue Charaktere sowie Extras deutlich schneller in euren Besitz bringt. Zwingend notwendig ist das laut der Entwickler aber nicht.

Gewinnt das FOAMSMASH Turnier!

In Bath Vegas, dem schillernden Schauplatz von “Foamstars”, tretet ihr in 4er-Teams an, um die Gegner ordentlich einzuseifen. Das große Turnier, an dem ihr alle teilnehmt, nennt sich Foamsmash und bietet jede Menge Gelegenheit, zum Seifenblasenstar zu werden.

Auf den ersten Blick sieht “Foamstars” ziemlich chaotisch aus, doch wenn das fertige Spiel ähnlich wie die Demo ist, dann werdet ihr eine recht hohe Lernkurve haben und schon bald über Seifenberge surfen. Mit welchem Charakter ihr einsteigt, bleibt dabei euch und eurem persönlichen Spielstil überlassen.

Im Grunde geht es im klassischen PvP-Spielmodus (Smash the Star) darum, die Gegner auszuschalten, indem ihr sie mit einer großen Ladung Schaum bedeckt. Dadurch werden sie in einem Schaumball gefangen, den ihr angreifen müsst, um einen Punkt zu machen.

Im Laufe eines Matches wird ein Spieler in jedem Team zum Star gekürt, der einen zusätzlichen Skill und ein ordentliches Power-Up bekommt. Das Team, das den Star besiegt, gewinnt. Gekämpft wird in drei verschiedenen Arenen: Radiant Rhythms Gardens, Fomeopatra’s Crazy Wheel und Aqua Blast Adventure.

Um dem Schaum-Shooter etwas mehr Spieltiefe zu verleihen, kommt eine Baumechanik hinzu, die allerdings im Gegensatz zum Genre-Platzhirsch “Fortnite” deutlich einfacher daherkommt. Anstatt auf Gegner, könnt ihr auch einfach die Arena selbst mit Schaum bedecken und Mauern errichten, die sich strategisch nutzen lassen. Da es sich auf Schaum in der jeweiligen Teamfarbe auch deutlich besser surft, solltet ihr dieses Gameplay-Feature nicht unterschätzen.

Weitere Spielmodi zum Release

Neben Smash the Star wird es direkt zum Release zwei weitere Spieldmodi geben, die für Abwechslung sorgen sollen. In Happy Bath Survival werden die Teams aufgeteilt: Es gibt eine Angreifer- und eine Verteidungstruppe.

Während die Angreifenden aktiv auf die Gegner zugehen und mit Schaum einsprühen, können die Verteidiger vom Spielfeldrand aus Support-Schaum versprühen, damit die anderen Teammitglieder beispielsweise besser durch die Arena surfen können. Happy Bath Survival kommt auf drei Maps: Bath Vegas Dream Cabinet, Funky Town Funktion und The Whisk-It Diner.

Was wäre eine Schaumparty ohne Quietscheentchen? Der dritte (und vorerst letzte) Spielmodus nennt sich Rubber Duck Party und lässt sich auf den drei Maps RubberDuck’s Spa-larious Oasis, Shoreline Shoppin‘ Spree und Fusion Coaster Kingdom spielen.

In diesem Spielmodus ist es eure Aufgabe, in die Mitte der Arena zu surfen und auf die riesige Quietscheente zu klettern, um dort einen stylischen Tanz aufzuführen. Das hilft dem Quietscheentchen eures Teams dabei, effektiver ins Ziel zu gelangen. Denn wessen Ente als Erstes ankommt, siegt.

Ihr könnt auch allein in den Kampf ziehen oder als Squad durch den Seifenschaum surfen. Dabei gilt es, Wellen von quietschbunten Gegnern einseifen und immer größere Herausforderungen zu bestehen. Das bietet Abwechslung von den rasanten PvP-Kämpfen und bringt euch beim Erfüllen der Missionen vom Season Pass weiter.

Ein Aufleveln der Charaktere oder das Vergeben von Skillpunkten für neue Fähigkeiten ist nicht möglich. Wenn ihr viel spielt, schaltet ihr allerdings neue Charakter-Skins, Outfits und Sticker frei, mit denen ihr euren Foamstar und dessen Ausrüstung optisch verändert.

Über das Jahr hinweg wird es kostenlose Updates für “Foamstars” geben, die als Season gekennzeichnet werden. In jeder Season gibt es einen kostenlosen und einen Premium Season Pass. Letzteres gibt euch direkten Zugang zu neuen Charakteren, sowie die Möglichkeit, besondere kosmetische Items zu erspielen.

Einschätzung: gut “Foamstars” will offenbar viel mehr an eine große Party, als an einen richtigen Shooter erinnern. Deshalb ist die Musik cool, die Farben knallig und die Geschosse seifig. Die Idee, das oft eher brutale Genre aufzubrechen und dem ganzen eine gehörige Portion Square Enix-Farbe zu verleihen, ist gut und erinnert hin und wieder an Genrevertreter wie “Splatoon”. Vielleicht ist die knallbunte Optik auf den ersten Blick nicht für jeden etwas – dass “Foamstars” im Februar 2024 kostenlos für PS+-Mitglieder erscheint, wird dem Spiel deshalb einen Push verleihen. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob und wie sehr sich Seifenblasen als Geschosse durchsetzen und ob das Balancing stimmt, sondern zerplatzt der Traum eines neuen Fun-Shooters wie eine Seifenblase. Vielleicht ist die knallbunte Optik auf den ersten Blick nicht für jeden etwas – dass “Foamstars” im Februar 2024 kostenlos für PS+-Mitglieder erscheint, wird dem Spiel deshalb einen Push verleihen. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob und wie sehr sich Seifenblasen als Geschosse durchsetzen und ob das Balancing stimmt, sondern zerplatzt der Traum eines neuen Fun-Shooters wie eine Seifenblase.

Weitere Meldungen zu Foamstars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren