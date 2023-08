Foamstars angespielt: Lasst die Schaumparty beginnen!

Die Gamescom 2023 hat Spiele für wirklich jeden Geschmack im Gepäck: Von pixeligen Abenteuern aus der Indie Area Booth, über Simulatoren für jede Lebenssituation bis hin zu spannenden Rollenspielen in fremden Sphären. Aber wusstet ihr, dass ihr schon bald auf einer Schaumparty surfen könnt? Mit “Foamstars” veröffentlicht Publisher Square Enix einen abgedrehten Team-Shooter, der eine Mischung aus Schaumparty und kurzweiliger Balleraction ist. Was auf den ersten Blick altbekannt scheint, wartet mit so einigen Tricks auf.

Bei “Foamstars” handelt es sich nicht um eine reine Seifenblasenballerei: Das exzentrische Shooter-Game bietet eine Vielzahl an Zielen, die es während des Spielens zu erreichen gilt. Der 4vs4-Party-Shooter soll laut Producer Kosuke Okatani das Genre neu interpretieren, da der Schaum mehr als reine Munition darstellt. Schießt ihr den Schaum beispielsweise auf den Boden, so sammelt er sich dort an, wird größer und verändert das Terrain. Sogar eine Verteidigungsmauer aus Schaum ist möglich. Ihr könnt auch Schaumberge ansammeln und hinauf springen, um für den nächsten Schaumschuss die beste Position zu haben.

Die Ähnlichkeiten zu “Splatoon” sind natürlich nicht von der Hand zu weisen: Schon im ersten Trailer kamen diese Vibes auf. Der Over-the-Top-Look der Charaktere und die knalligen Farben im Spiel tun ihr übriges. Aber muss das schlecht sein? Nein! Überraschenderweise hat sich unsere Anspiel-Session auf der Gamescom 2023 nämlich nicht wie eine geklaute Version des erfolgreichen Farbshooters angefühlt, da der Schaum immer über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Auf die Plätze, Fertig, Schaum!

Für unsere 4vs4-Preview-Session standen das Charakter Roaster und eine einzige Stage zur Verfügung. Was direkt auffällt: Der Schauplatz unserer Schaumparty ist relativ klein. Dadurch sind alle Kämpfer dazu gezwungen, in eine direkte Konfrontation zu starten. Im Interview mit einem der Entwickler haben wir erfahren, dass es durchaus weitere Stages geben soll, die ganz anders aufgebaut sind. Das ist unserer ersten Einschätzung auch nötig, denn nicht alle strategischen Möglichkeiten können in einer engen Stage voll ausgeschöpft werden.

Mit der Wahl eures Kämpfers entscheidet sich automatisch, welchen Spielstil ihr verfolgt. Theoretisch könntet ihr ein Mirror-Match veranstalten, aus strategischer Sicht ist eine große Auswahl an Spielstilen und Skills allerdings zielführender. Manche Charaktere eignen sich aufgrund ihrer Sniper-ähnlichen Schaumkanone eher für den Fernkampf, während andere eher in den Nahkampf gleiten.

Apropos gleiten: Der Schaum, den ihr versprüht, bleibt liegen und dient als rutschiger Untersatz für euer Surfboard. Für eine schnelle Fortbewegung auf dem Schlachtfeld ist es unabdingbar, auch den Boden zu beschießen. Die Surfgeschwindigkeit folgt hierbei altbekannten Mustern: Auf dem Schaum eures Teams gleitet ihr schnell, der Schaum eurer Gegner verlangsamt euch.

Um “Foamstars” noch einen weiteren individuellen Twist zu geben, könnt ihr den Schaum auch strategisch nutzen. Anstatt auf Gegner, werdet ihr Schaumberge vor euch schießen, die als Verteidigungswall dienen. Denkbar sind auch Schaumberge, von deren Spitze aus ihr Überraschungsangriffe auf Gegner ausführt. Solche strategischen Feinheiten waren in unseren ersten ersten Spielrunden nur teilweise umsetzbar, werden aber spätestens in einer Preview-Session von uns ausgiebig getestet.

4vs4 Team-Shooter, der wirklich auf Teamwork baut

Zur Gamescom 2023 hatten wir alle Hände voll zu tun, die Fähigkeiten der Charaktere herauszufinden, zu surfen und möglichst nicht getroffen zu werden. Jeder Foamstar verfügt neben generischen Angriffen auch über spezielle Skills, angepasst an die eigene Klasse, die Waffen und somit dem Spielstil der jeweiligen Figur. Hüllt ihr einen Gegner völlig in Schaum, wird er in einer Schaumkugel gefangen und kann sich nur noch rollend fortbewegen. An dieser Stelle ist es aber noch nicht vorbei! Teamkameraden werden durch die Schaumkugel surfen, um den Mitspieler zu befreien und den Punkt nicht zu verlieren. Schafft ihr es, die Schaumkugel zuerst zu durchfahren, geht der Punkt an euch.

Gezählt wird (vermutlich je nach Spielmodus) in Punkten: Wurde eine gewisse Anzahl an Spielern ausgeknockt, wird ein Spieler zum Star auserkoren. Dieser Spieler erhält beträchtliche Angriffs- und Verteidigungskräfte und agiert als eine Art Tank in der Arena. Die Teammitglieder sollten sich dann um ihren Star versammeln, denn sobald dieser in Schaum gehüllt und ausgeknockt wird, ist es vorbei. Hier ist auf jeden Fall Teamwork gefragt. Es ist quasi ein letztes Aufbäumen, bei dem das hinten liegende Team noch einmal das Steuer herumreißen kann.

Nach welchen Kriterien der Starspieler ausgewählt wird, ist im Übrigen noch nicht ganz klar: Im Interview hieß es, dass man an den genauen Parametern noch feile und rumprobiert, wie der Foamstar ausgewählt wird. Da ein Release-Zeitraum aktuell noch nicht bekannt ist, haben die Entwickler vermutlich noch genügend Zeit, an ein paar Hebeln zu ziehen und Feinheiten zu justieren.

Einfacher Zugang für alle

Mit “Foamstars” wollen die Entwickler einen knallbunten Shooter schaffen, der nicht nur Profis anlockt: Die Schaumparty zielt offenbar auf alle Spieler ab, die sich einfach mal an einem bunten Shooter versuchen wollen. Ultra präzises Zielen und andere typische Faktoren spielen hier nämlich nur eine untergeordnete Rolle.

Der Kernaspekt des Schießens wird durch die bunten Farben und herumfliegenden Seifenblasen zudem stark abgemildert. Alles wirkt wie eine große Party, auf der die Gäste fangen spielen. Die ernsten oder gar negativen Gedanken, die man oft mit einem Shooter in Verbindung bringt, werden bei “Foamstars” einfach weggepustet.

Ausblick

Bisher wirkt “Foamstars” wie ein schnelles Spiel für Zwischendurch, das man gut mit Freunden im Team spielen kann. Da die Tastenbelegung recht einfach gehalten ist, dürften auch Neulinge des Genres schnell Zugang finden. Absprachen und Teamwork führen vor allem gegen Ende des Spiels zum Sieg, wenn der Star auserkoren wird und alle Gegner nur noch ein Ziel haben. Da die einzelnen Runden von ”Foamstars” recht kurz sind und durch ihre enorme Schnelligkeiten keine Langeweile zulassen, könnte es ein wirklich spaßiger Shooter für Zwischendurch werden.

Wir hatten viel Spaß bei der actionreichen Schaumparty von Square Enix und sind gespannt, wie sich die fertige Version letztendlich spielt. Schließlich haben wir zur Gamescom 2023 nur mal reingeschnuppert: Essenzielle Aspekte wie das Balancing der Charaktere, Waffen und Fähigkeiten oder technische Punkte wie die Serverstabilität können hier noch nicht eingeschätzt werden.

