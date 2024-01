PS Plus Extra und Premium: Januar-Spiele für PS5 und PS4 sind da – Liste mit Games

Sony hat die Januar-Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Abonnenten können sich auf einige Highlights einstellen, darunter "Resident Evil 2" oder "Tiny Tina’s Wonderlands" in der Next-Level-Edition.

Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft der Stufen Extra und Premium können ab heute wieder die Download-Leitungen zum Glühen bringen. Denn die Januar-Neuzugänge der höherpreisigen Stufen sind da.

Nachdem schon das Essential-Programm im neuen Jahr weitgehend überzeugen konnte, liefert Sony auch mit den heutigen Neuzugängen. Inbegriffen sind Spiele wie „Resident Evil 2“, „LEGO City Undercover“ und „Just Cause 3“, um nur einige Beispiele zu nennen.

Hinzu kommen mehrere Klassiker wie „Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace“, zu dem es in den Vorwochen einschlägige Gerüchte gab. Die nachfolgende Übersicht zeigt, was der Januar für PS Plus Extra und Premium zu bieten hat.

PS Plus Extra und Premium im Januar 2024

PS Plus Extra:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

PS Plus Premium:

Rally Cross | PS4, PS5

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5

Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

Legend of Mana | PS4

Secret of Mana | PS4

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium können zunächst uneingeschränkt gespielt werden. Zu beachten ist, dass Bestandteile der Bibliotheken regelmäßig aus dem Angebot genommen werden. Welche Spiele es heute traf, ist seit Wochen bekannt:

Die Liste der im Februar wegfallenden Spiele wird in Kürze folgen. Und auch die Termine des neuen Monats lassen sich bereits vorhersagen.

Die nächste Ankündigung für PS Plus Essential erfolgt voraussichtlich am 31. Januar 2024, bevor es am 6. Februar 2024 zu deren Freischaltung kommt. Die Neuzugänge für Extra und Premium sind am 14. Februar 2024 (Ankündigung) und am 20. Februar 2024 (Freischaltung) an der Reihe – vorausgesetzt natürlich, dass Sony nicht vom gewohnten Plan abweicht.

In der Zwischenzeit können Abonnenten in einige ausgesuchte Spieltestversionen hineinschnuppern:

Das hat PlayStation Plus zu bieten

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Service, der 2010 von Sony eingeführt wurde und im Laufe der Jahre eine Wandlung durchlief. Mittlerweile können Abonnenten zwischen drei Stufen wählen. Sie bieten einen unterschiedlichen Funktionsumfang, mit Preisen bis hin zu 151,99 Euro pro Jahr

Unsere Übersicht zu PS Plus Essential, Extra und Premium listet alle Funktionen und Preise auf:

