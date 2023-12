PS Plus Extra/Premium: Dezember-Spiele vor Ankündigung – Star Wars-Klassiker dabei?

Die Dezember-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium stehen zwar erst in der kommenden Woche fest. Doch das erste Spiel, das Abonnenten ohne Zusatzkosten herunterladen dürfen, könnte schon heute bekannt sein.

“Star Wars Episode I: The Phantom Menace”, ein Klassiker der PSOne-Ära, hat in Taiwan für die Veröffentlichung auf der PS5 und PS4 eine Einstufung erhalten. Das lässt darauf schließen, dass das Spiel bald als Teil des PS Plus Premium-Dienstes angeboten wird.

Zuvor hatten „Tekken 6“ und „Soulcalibur: Broken Destiny“ eine Einstufung erhalten, bevor sie im Oktober in die Klassiker-Bibliothek aufgenommen wurden

PlayStation Plus-Mitglieder der höchsten und teuersten Stufe profitieren seit deren Einführung von einem Klassiker-Katalog, der jeden Monat weitere Spiele der vergangenen Jahrzehnte erhält.

Mit Kult-Charakteren auf Gegnerjagd

„Star Wars Episode I: The Phantom Menace“ – hierzulande „Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung“ – wurde von Big Ape Productions entwickelt und kam im Jahr 1999 sowohl für PC als auch für PSOne auf den Markt – zeitgleich mit dem gleichnamigen Film.

Der Klassiker bietet eine Top-Down-Perspektive und folgt eng der Handlung des Films, wobei es zusätzlich Bereiche gibt, die auf der Leinwand nicht gezeigt wurden.

„Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung“ erschien vor der Jahrtausendwende für die erste PlayStation und macht auch ein Vierteljahrhundert später einen respektablen Eindruck.

Spieler übernehmen in „Star Wars Episode I: The Phantom Menace“ die Kontrolle über verschiedene Kult-Charaktere, darunter Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Königin Amidala und Captain Panaka. Mit ihnen gilt es, Darth Maul, Kampfdroiden, AATs weitere Gegner zu überleben.

PlayStation Plus im Dezember 2023

“Star Wars Episode I: The Phantom Menace” wäre, sofern der Klassiker wirklich für den Dezember-Launch angedacht ist, nur eine von mehreren Neuaufnahmen, auf die sich PS Plus-Kunden im Dezember einstellen können.

Die vollständige Enthüllung der Neuzugänge der Stufen PS Plus Extra und PS Plus Premium erfolgt in der kommenden Woche am 13. Dezember 2023 um 17:30 Uhr. Es sei denn, Sony entscheidet sich kurzfristig für eine andere Planung.

Die Freischaltung der neuen PS Plus-Games folgt voraussichtlich am 19. Dezember 2023 gegen 11 Uhr. Wir werden gesondert darüber berichten. Erwähnenswert ist, dass nächste Woche ebenfalls einige PS Plus-Spiele aus den Bibliotheken entfernt werden.

PS Plus Essential für Dezember zum Download: Die ersten Neuzugänge des laufenden Monats sind schon da. Seit Dienstag kann das Essential-Angebot geladen werden. Mit dabei sind “Lego 2K Drive”, “Powerwash Simulator” und “Sable”.

PS Plus: Season of Play mit Gewinnspielen, Rabatten und allerlei Aktivitäten angekündigt

PlayStation Plus kostet seit der Umstellung auf das dreistufige Programm zwischen 71,99 und 151,99 Euro pro Jahr. Zu den Features gehören die monatlichen Spiele, der Zugriff auf Online-Modi, exklusive Rabatte und Inhalte sowie die Spielehilfe.

In der höchsten Stufe kommen der Klassikerkatalog, Testversionen, das Cloud-Streaming und der Zugriff auf eine Sony Pictures Core-Bibliothek hinzu.

