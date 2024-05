Helldivers 2: Zurück zur Normalität – Update 1.000.302 mit diversen Verbesserungen steht bereit

Nachdem sich „Helldivers 2“ zunächst zu einem der Überraschungshits des Jahres 2024 entwickelte, stellten sich Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Arrowhead in den letzten Tagen fast selbst ein Bein.

So sorgte die Ankündigung, die aus technischen Gründen zunächst ausgesetzte Verknüpfung zwischen einem Steam- und einem PSN-Account zur Pflicht zu machen, nicht nur für reichlich Kritik. Darüber hinaus kam es zu einem Review-Bombing und sogar Boykott-Aufrufen. Eine Entwicklung, die dazu führte, dass die Verantwortlichen zurückruderten und nun doch auf die besagte Verknüpfung verzichten werden.

Da die Community die Entschuldigung seitens der Entwickler akzeptierte, geht Arrowhead nun wieder zur Normalität über. Wie das Studio bekannt gab, steht ab sofort das nächste Update bereit. Dieses hebt „Helldivers 2“ auf die Version 1.000.302 und umfasst neben kleineren Balancing-Anpassungen diverse Bugfixes.

Wie gehabt liefert euch der offizielle Changelog alle Details.

Balancing

R-9 Eruptor:

Erhöhter Explosionsschaden um 40 und entfernte Splitter aus der Explosion.

Dies soll vermeiden, dass Spieler sich oder ihre Teammitglieder zufällig in einem großen Radius um die Explosion herum mit einem Schuss töten.

Feinde:

Leicht erhöhte Sicht- und Hörreichweite der Schreier.

Leicht erhöhte Hörreichweite des Kanonenboots.

Fehlerbehebungen

Spielablauf:

Wir haben Probleme mit der Anwendung von Schaden-über-Zeit-Effekten behoben. Dies sollte Probleme beheben, bei denen nur der Besitzer der Netzwerksitzung sie anwenden konnte und andere Fälle, in denen sie inkonsistent angewendet wurden.

Das Abfeuern des Punisher-Plasmas während des Tragens eines Schildrucksacks schädigt nicht mehr den Helldiver.

Behoben wurden Probleme mit einigen Waffenzooms, die in der Ego-Perspektive nicht ausgerichtet waren.

Der Ton beim Stimmen spielt nicht mehr, während er unterbrochen wird.

Hauptaufträge mit der „Tötungsaufgabe“ verfolgen jetzt korrekt die Punktzahl. Früher zählte es die Kills des gesamten Teams einmal für jeden Spieler, was bedeutete, dass die Punktzahl durch die Anzahl der Personen auf der Mission multipliziert wurde; dies ist nun geändert.

Helldivers können nicht mehr auf hohen Felsen in den „Horde Defense Missions“ landen.

Helldivers können nicht mehr auf Bug-Säulen in den „Deactivate Terminid Control System“-Missionen landen.

Fix für das Verstärkungsstrategem, das nicht vorhanden war, wenn ein Helldiver die Sitzung verließ, bevor er bereit war, und dann der aktiven Sitzung beitrat.

Abstürze:

Behoben wurde ein Absturz, der auftreten konnte, wenn alle Spieler auf der „Deactivate Terminid Control System“-Mission tot waren.

Behoben wurde ein Absturz, der beim Herunterfahren des Spiels auftreten konnte.

Behoben wurde ein Absturz, der beim Verlassen der Mission und Wiedereintritt auftreten konnte.

Behoben wurde ein Absturz, der am Ende von Zwischensequenzen auftreten konnte.

Behoben wurde ein Absturz, der beim Eintauchen in Missionen auftreten konnte.

Behoben wurde ein Tutorial-Absturz, der auf dem PC beim ALT+Tabben auftreten konnte.

Behoben wurde ein seltener Absturz, der beim Einsatz von Strahlenwaffen auftreten konnte.

Behoben wurde ein seltener Absturz, der beim Starten des Spiels unter Verwendung eines VPN für Spieler auftreten konnte.

Behoben wurde ein Softlock, der auftreten konnte, wenn der Spieler das Textchat öffnete, während das Strategemen-Menü geöffnet war.

Weitere allgemeine Absturzkorrekturen.

Soziales Menü Korrekturen:

PC-Spieler, die Freunde über Freundescodes hinzufügen, werden nicht mehr als „Unbekannt“ angezeigt.

Überlappende Fußzeilen in Menüs wurden behoben.

Steam-Freunde sollten jetzt im Sozialen Menü sichtbar sein, auch wenn die Freundesliste in den Steam-Datenschutzeinstellungen nicht auf Öffentlich eingestellt ist.

Die Liste der zuletzt gespielten Spieler wird jetzt auch Spieler umfassen, die während des Spiels beigetreten sind.

Spieler können jetzt Spieler entsperren, die zuvor nicht in ihrer Freundesliste waren.

Problem mit leeren Freundesnamen im Sozialen Menü behoben.

Textaktualisierungen des Lobby-Privatsphärenmodus erfolgen sofort bei Änderungen.

Spielernamen, die länger als 26 Zeichen sind, sollten jetzt im Sozialen Menü korrekt aktualisiert werden.

Problem behoben, bei dem Nicht-Host-Spieler andere willkürlich ausschließen konnten, einschließlich des Hosts.

Sonstiges:

Der Gesamtkauftzähler auf der rechten Seite des Abschnitts Robotics Workshop zeigt nicht mehr 7 / 8 an, obwohl alle Strategeme gekauft wurden.

Einige Randfälle im Zusammenhang mit Steam App ID-Fehlern beim Login wurden gelöst.

Spielerinnen und Spieler von „Helldivers 2“, die auf der Suche nach frischen Inhalten sein sollten, kommen in dieser Woche auf ihre Kosten. So bringen die Entwickler am Donnerstag, den 9. Mai 2024 die neue Kriegsanleihe „Polar-Patrioten“ mit diversen eisigen Inhalten an den Start.

Alle weiteren Details und erste Eindrücke zum gebotenen Content der besagten Kriegsanleihe findet ihr hier.

