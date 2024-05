Bloodstained Ritual of the Night: Finales Update liefert nach 9 Jahren letzte Stretch-Goals

Bloodstained Ritual of the Night:

"Bloodstained: Ritual of the Night" erhält bald das finale Update. Das Spiel startete als Kickstarter-Kampagne von "Castlevania"-Schöpfer Koji Igarashi.

Neun Jahre nach dem Start der Kickstarter-Kampagne für „Bloodstained“ wird das kommende Update das letzte fehlende Stretch-Goal ins Spiel bringen.

2015 startete „Bloodstained: Ritual of the Night“ auf Kickstarter. Die Kampagne war ein voller Erfolg und führte schnell zum bis dato am höchsten finanzierte Videospiel auf der Plattform. Das ursprüngliche Finanzierungsziel für „Bloodstained“ lag bei 500.000 US-Dollar. Nachdem dieses Ziel erreicht wurde, fügten die Entwickler zahlreiche Stretch-Goals hinzu, um den Käufern weitere Anreize zur Finanzierung zu bieten. Letztlich sammelte das Projekt bis zum Abschluss 5.545.991 US-Dollar und schaltete dadurch fast zwei Dutzend zusätzliche Ziele frei.

2019 wurde „Bloodstained: Ritual of the Night“ dann für PS4, Xbox One, PC, Switch veröffentlicht. 2020 und 2021 folgten Veröffentlichungen für Amazon Luna, Android, iOS und Google Stadia. Während die meisten Stretch-Goals im Laufe der Jahre nach dem Release umgesetzt wurden, gab es immer wieder einige Anpassungen. So wurde eine geplante Portierung für die PlayStation Vita komplett gestrichen. Die Entwickler versorgten das Spiel konsequent mit Updates und stellten auch 2022 noch eine Roadmap mit geplanten Änderungen vor.

Das Ziel von 3,25 Millionen US-Dollar für einen asynchronen Multiplayer ist bisher nicht vollständig umgesetzt worden. Es wurde vermutet, dass dieses Feature ein System ähnlich dem von „Dark Souls“ beinhalten könnte, in dem Spieler Nachrichten hinterlassen oder die Geister anderer Spieler sehen können. Nun wird dieses Ziel durch umfangreichere Koop- und Versus-Multiplayer-Optionen in „Bloodstained“ umgesetzt.

Das Update 1.5, welches am 16. Mai für die Nintendo Switch und am 9. Mai für alle anderen Plattformen veröffentlicht wird, soll das finale Update für „Bloodstained: Ritual of the Night“ sein. Es führt den Chaos-Modus ein, in dem Spieler durch zufällig generierte Räume navigieren und entweder allein oder im Koop-Modus gegen Wellen von Gegnern kämpfen. Außerdem gibt es dann einen Versus-Modus, in dem Spieler gegen eine Abfolge von Monstern antreten, Seelen sammeln und diese verwenden, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und einen konkurrierenden Spieler zu schwächen.

Nach der Veröffentlichung im Jahr 2019 erhielt „Bloodstained“ positive Kritiken und wurde als würdiger Nachfolger der von Koji Igarashi produzierten „Castlevania“-Serie gefeiert. Mit der Erfüllung der letzten Kickstarter-Ziele können sich die Entwickler nun auf die Entwicklung einer vollständigen Fortsetzung konzentrieren. „Bloodstained: Ritual of the Night“ ist ein Teil von PS Plus Extra. Im PSN-Shop steht es für 39,99 Euro zum Kauf.

Weitere Meldungen zu Bloodstained: Ritual of the Night.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren