Bloodstained Ritual of the Night: Roadmap zu kommenden Inhalten vorgestellt

Für "Bloodstained: Ritual of the Night" befinden sich auch drei Jahre nach der Veröffentlichung weiterhin neue Inhalte in Entwicklung. ArtPlay hat eine aktualisierte Roadmap bereitgestellt.

Seit der Veröffentlichung von „Bloodstained: Ritual of the Night“ im Sommer 2019 arbeiten die zuständigen Entwickler von ArtPlay an einer Vielzahl ab Verbesserungen sowie an neuen Inhalten. Nun haben sie eine aktualisierte Roadmap bereitgestellt, die bereits verrät, was den Spielern in Zukunft ins Haus stehen wird.

Die letzten kostenlosen Inhalte

Demnach soll noch in diesem Sommer ein komplett neues Gebiet ins Spiel kommen, das einem Crossover mit einer anderen Marke entstammt, währens im Herbst auch die Chaos- und VS-Spielmodi folgen werden. Diese werden sowohl lokal als auch online kooperative sowie kompetitive Mehrspielerelemente mit sich bringen. Abschließend sollen im Winter neue Outfits für Miriam sowie eine zweite Version des klassischen Modus folgen. Allerdings werden sie kostenpflichtig sein.

„Seit Bloodstained’s Veröffentlichung haben wir mehrere Modi, drei spielbare Charaktere, spezielle Crossover-Areale und andere Verbesserungen für das Spiel veröffentlicht … was kommt also als nächstes?“, heißt es in einem offiziellen Statement. „Unser allgemeines Ziel seit dem Launch war es die kostenlosen Inhalte für das Spiel fertigzustellen, bevor wir Premium-DLCs hinzufügen. Da wir nun der Fertigstellung der Entwicklung näherkommen, können wir enthüllen, was wir geplant haben.“

Dementsprechend können sich die Spieler in diesem Jahr noch auf einige kostenlose Inhalte einstellen, ehe im Winter die ersten Premium-DLCs veröffentlicht werden. Ob danach weiterhin kostenpflichtige Inhalte folgen, ist noch nicht bekannt.

