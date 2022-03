Bloodstained Ritual of the Night: Child of Light-Crossover mit Aurora steht bereit – Trailer

Bloodstained Ritual of the Night:

Ab sofort steht ein kostenloses Content-Update zum 2D-Action-Titel "Bloodstained: Ritual of the Night" bereit. Dieses liefert euch mit Aurora aus dem Ubisoft-Rollenspiel "Child of Light" einen neuen spielbaren Charakter, der sich passend zum heutigen Release in einem Gameplay-Trailer zeigt.

"Bloodstained: Ritual of the Night" bekam einen neuen spielbaren Charakter spendiert.

Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung des 2D-Action-Titels „Bloodstained: Ritual of the Night“ fast drei Jahre in Land gezogen. Trotz allem wird der Titel weiter mit neuen Updates und Inhalten unterstützt.

Nach der gestrigen Ankündigung steht ab sofort das neueste Content-Update zu „Bloodstained: Ritual of the Night“ bereit, das von allen Spielern und Spielerinnen kostenlos heruntergeladen werden kann. Beim neuesten Update haben wir es mit einem neuen Crossover mit Ubisofts Rollenspiel „Child of Light“ aus dem Jahr 2014 zu tun.

Im Zuge des kostenlosen Content-Updates hält mit Aurora die Heldin des gefeierten Fantasy-Abenteuers Einzug in „Bloodstained: Ritual of the Night“. Ein Gameplay-Trailer stellt euch den Neuzugang kurz vor.

Der neueste Streich von Koji Igarashi

„Bloodstained: Ritual of the Night“ entstand unter der Aufsicht des „Castlevania“-Schöpfers Koji Igarashi bei den Entwicklern von ArtPlay. Thematisch wie spielerisch lehnt sich der Titel an der „Castlevania“-Reihe an und bietet eine klassische Metroidvania-Erfahrung, in der ihr eine düstere Welt erkundet und den Kampf gegen gefährliche Gegner aufnehmt.

„Du spielst als Miriam, einer Waise, deren Körper, nachdem sie von einem Alchemisten verflucht wurde, langsam zu Kristall wird. Um sich selbst, und damit die gesamte Menschheit, zu retten, muss sie sich durch ein Schloss kämpfen, das von Dämonen befallen wurde, die von ihrem alten Freund Gebel beschworen wurden, dessen Körper inzwischen mehr Kristall als Fleisch ist“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Bloodstained: Ritual of the Night“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

