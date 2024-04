Hades 2: Technischer Test beendet – wann startet der Early Access?

Die Entwickler von Supergiant Games beenden in diesen Stunden den technischen Test für "Hades 2". Bald soll der neue Roguelike-Titel des Studios in den Early Access auf dem PC starten.

Die Entwickler von Supergiant Games bereiten den Start von „Hades 2“ in den Early Access vor. Der Titel ist das erste Sequel, das das Team aus San Francisco veröffentlicht. Das kommende Roguelike ist der Nachfolger des enorm erfolgreichen „Hades“, das 2020 veröffentlicht wurde.

In den letzten Tagen fand ein technischer Test für „Hades 2“ statt, bei dem interessierte Spieler dabei helfen konnten, Probleme zu identifizieren und zu beheben. Danach soll der Titel auf Steam und im Epic Games Store in den Early Access gehen.

Technischer Test kann bereits beendet werden

Scheinbar ist die Testphase für „Hades 2“ recht erfolgreich abgelaufen. Denn im Laufe des Tages wird der Test schon wieder eingestellt. Das Spiel wird damit aus den Bibliotheken der Spieler verschwinden und nicht mehr zum Testen zur Verfügung stehen.

Wer zum Test eingeladen wurde und noch einmal einen Blick in „Hades 2“ werfen will, hat nur noch bis zum heutigen 29. April Zeit dafür. Im technischen Test können die Spieler versuchen, den ersten Boss des Spiels zu besiegen.

Wie die Entwickler angaben, soll die Early-Access-Phase „relativ bald“ nach dem technischen Test anstehen. Zwar wurde noch kein genaues Veröffentlichungsdatum angegeben. Den Bemerkungen des Studios nach könnte die Veröffentlichung jedoch unmittelbar bevorstehen.

Darum geht es im kommenden Sequel

„Hades 2“ ist das direkte Sequel zu dem 2020 erschienenen „Hades“. Allerdings schlüpfen die Spieler nicht mehr in die Haut von Zagreus, sondern steuern dessen jüngere Schwester Melinoë durch das Roguelike. Melinoë versucht aber nicht, aus der Unterwelt zu entkommen, wie es Zagreus einst tat. Die Prinzessin will sich in das Totenreich hineinkämpfen.

Dabei stehen Melinoë nicht nur eine ganze Reihe an Waffen zur Verfügung. Sie wurde auch von Hecate unterrichtet, die in der griechischen Mythologie als Göttin der Magie, der Theurgie und der Nekromantie sowie als Göttin der Wegkreuzungen und Wächterin der Tore zwischen den Welten gilt. Dank Hecate verfügt die Prinzessin der Unterwelt über Magie und wird darüber hinaus von ihren Verwandten aus dem Olymp mit deren Macht unterstützt.

Quelle: Steam, IGN

Weitere Meldungen zu Hades 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren