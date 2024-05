Ubisoft: Ambitionierte Pläne – KI soll die Spiele des Publishers verbessern

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts gingen die „Assassin’s Creed“-Macher von Ubisoft auf die Zukunftspläne des Unternehmens ein. Laut den Verantwortlichen wird das Thema KI in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle spielen.

Laut CEO Yves Guillemot möchte Ubisoft kontinuierlich in das Potenzial neuer Technologien investieren, mit denen die Grenzen für Kreativität und hochwertige Spielerlebnisse verschoben werden können. Hier hob Guillemot vor allem die generative künstliche Intelligenz hervor.

Bei seinen Zukunftsplänen wird sich Ubisoft nicht nur auf das interne kreative Potenzial verlassen. Darüber hinaus möchte der Publisher den Angaben von Guillemot zufolge bei gemeinsamen Initiativen mit führenden KI-Unternehmen zusammenarbeiten und so die kreativen Möglichkeiten der Zukunft ausloten.

Intern beschäftigen sich zwei Abteilungen mit dem Thema KI

Weiter führte Guillemot aus, dass sich die internen KI-Teams bei Ubisoft aus zwei Gruppen zusammensetzen. „Wir haben zwei Gruppen, die an Gen-KI arbeiten. Ein Pool für die verschiedenen Jobs, die wir haben – Marketing, Vertrieb, IT, Recht und alle anderen Jobs. Wir schauen uns an, wie wir effizienter sein können und wie wir eine Reihe von Dingen automatisieren können. Das geht ganz gut, mit guten Systemen, um unsere Effizienz zu verbessern“, so Guillemot.

Die andere Gruppe beschäftigt sich laut dem Ubisoft-CEO mit der Frage, wie die Entwickler die Qualität der Spiele erhöhen und für lebendigere Spielwelten sorgen können. „Daher haben wir auf der letzten Konferenz einen neuen NPC vorgestellt“, ergänzte Guillemot im Zuge der Geschäftszahlen.

„Er wurde gut aufgenommen und zeigte, was wir in unseren Spielen tun können, um sie lebendiger und reichhaltiger zu gestalten. Daher erwarte ich viel von der Gen-KI in unseren Spielen, um sie interessanter zu machen und den Menschen ein wirklich personalisiertes Erlebnis zu bieten.“

Neo NPC Project soll Charaktere lebendiger machen

Bei dem besagten NPC bezieht sich Guillemot auf das „NEO NPC Project“, das Ubisoft auf der diesjährigen Game Developers Conference vorstellte. Mit diesem Projekt verfolgt Ubisoft das Ziel, Ingame-Charaktere beziehungsweise NPCs mit Hilfe der künstlichen Intelligenz auf das nächste Level zu heben.

Die Technologie hinter „Neo NPC Project“ soll in zukünftigen Videospielen dafür sorgen, dass eine generative KI ständig neue und vor allem zur Situation passende Dialoge oder Sätze erschafft. Dadurch sollen die NPCs in kommenden Spielen deutlich realistischer und lebendiger wirken, als es aktuell der Fall ist.

Wann beziehungsweise in welchen Spielen die KI-Technik erstmals zum Einsatz kommen wird, verriet Ubisoft nicht.

