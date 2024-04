Ubisoft: Mehrere Abteilungen betroffen – Publisher kündigt weitere Entlassungen an

In den vergangenen Wochen und Monaten machte die Branche leider immer wieder mit Entlassungen und Einsparmaßnahmen auf sich aufmerksam. Dabei entließen auch Branchengrößen wie Xbox, PlayStation oder Electronic Arts zuletzt hunderte Angestellte.

Wie Ubisoft in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, wird es beim französischen Publisher 2024 ebenfalls zu Entlassungen kommen. Nachdem Ubisoft erst Anfang November rund 120 Stellen strich, verlieren dieses Mal 45 Menschen ihren Job. Die neuerlichen Entlassungen betreffen neben dem Team für das globale Publishing auch Niederlassungen in der Asia-Pacific-Region.

In der offiziellen Begründung heißt es, dass die Entlassungen vorgenommen wurden, um „den Betrieb zu rationalisieren“ und „die kollektive Effizienz zu steigern“. Oder anders ausgedrückt: Es ging darum, laufende Kosten einzusparen beziehungsweise zu reduzieren.

Ubisofts Statement im Wortlaut

„In den letzten Monaten hat jedes Team innerhalb von Ubisoft nach Wegen gesucht, unsere Abläufe zu optimieren und unsere kollektive Effizienz zu steigern, damit wir langfristig besser aufgestellt sind“, sagte Ubisoft in einer Erklärung. „In diesem Zusammenhang haben wir heute angekündigt, dass wir unsere zentralen globalen Publishing-Strukturen und die Strukturen in der APAC-Region weiter umstrukturieren.“

„Um sie an die Marktentwicklung anzupassen, mit einem effizienteren und agileren Ansatz. Von diesen Änderungen werden insgesamt 45 Positionen betroffen sein. Diese Entscheidungen wurden nicht leichtfertig getroffen, und wir bieten unseren betroffenen Kolleginnen und Kollegen umfassende Unterstützung an.“

„Wir möchten auch unseren größten Dank und Respekt für ihre vielen Beiträge zum Unternehmen zum Ausdruck bringen“, führte der Publisher zur aktuellen Entwicklung aus.

Mehrere große Veröffentlichung im Jahr 2024

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 veröffentlichte Ubisoft den Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“ sowie das Piraten-Abenteuer „Skull and Bones“. Unbestätigten Berichten zufolge konnten bislang beide Titel die in sie gesteckten kommerziellen Erwartungen nicht erfüllen.

Im Laufe des Jahres geht es mit der geplanten Veröffentlichung von zwei großen Triple-A-Produktionen weiter. Zum einen haben wir es hier mit „Star Wars Outlaws“ zu tun. Einem Open-World im Universum der legendären Sternenkriege, der bei den „The Division“-Machern von Ubisoft Massive entsteht.

Hinzukommt mit „Assassin’s Creed: Red“ der neueste Ableger der beliebten Stealth-Action-Serie, in dem unser Weg dieses Mal in das feudale Japan führt. Beiden Projekten spendierte Ubisoft noch keine handfesten Releasetermine.

Quelle: GameSpot

