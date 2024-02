Ubisoft und VR: Publisher nach enttäuschenden Assassin’s Creed-Verkäufen zurückhaltend

Während Publisher wie Capcom das PS5-Headset PlayStation VR2 umfangreich unterstützen, möchte Ubisoft die Bemühungen auf dem VR-Markt vorerst nicht ausbauen. Auslöser waren die enttäuschenden Verkäufe von “Assassin’s Creed Nexus VR”.

Für PlayStation VR2 wurde der Titel nicht veröffentlicht, allerdings für Meta Quest 2, Meta Quest Pro und Meta Quest 3. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen wird der Publisher zunächst eine beobachtende Position einnehmen.

Ubisoft wartet auf einen rentablen VR-Markt

Während einer Telefonkonferenz, in der Ubisoft über die Umsatzzahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 sprach, wollte ein Teilnehmer wissen, ob der Publisher Pläne für die Entwicklung von Software für Meta Quest 3 und Apple Vision Pro hat.

Der CEO Yves Guillemot erwiderte, dass Ubisoft momentan zurückhaltend sei, was die Investition von Ressourcen in das Virtual Reality-Genre betrifft. Dies liegt vor allem daran, dass der Verkaufserfolg von “Assassin’s Creed Nexus VR” hinter den Erwartungen blieb.

„Wir waren ein wenig enttäuscht von dem, was wir mit Assassin’s Creed in VR erreichen konnten“, erklärte er. “Es hat sich gut verkauft, aber wir dachten, es würde sich mehr verkaufen. Deshalb erhöhen wir unsere Investitionen in VR im Moment nicht, denn es muss sich erst einmal durchsetzen.”

Auch in das 3.500 Dollar teure Apple Vision Pro möchte Ubisoft vorerst nicht investieren. Man sei vom Mixed-Reality-Headset sehr beeindruckt. Jedoch betrachtet Ubisoft das AR/VR-Geschäft gegenwärtig als etwas, das beobachtet werden müsse, ohne viel zu investieren, bevor ein Wachstum erfolgt.

Während auf der Konferenz hauptsächlich die VR-Systeme von Meta und Apple angesprochen wurden, ist PlayStation VR für Ubisoft kein Neuland. Spiele wie “Star Trek Bridge Crew”, “Eagle Flight VR” und “Transference” gehen auf das Konto des Publishers. Beim Nachfolger PlayStation VR2 zeigt sich das Unternehmen zurückhaltender, was sich ausgehend von der neusten Aussage wohl nicht ändern wird.

“Assassin’s Creed Nexus VR” wurde im November 2023 auf Meta Quest veröffentlicht. Spieler haben darin die Möglichkeit, in der Rolle von drei früheren Assassinen der Serie – Ezio, Cassandra und Connor – zu schlüpfen und aus ihrer Perspektive verschiedene Aufgaben durchzuführen.

