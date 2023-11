Ubisoft: Über 100 weitere Mitarbeiter entlassen

Das französische Spieleunternehmen Ubisoft hat ein weiteres Mal eine Reihe an Entlassungen verkündet, die vor allem die Verwaltung der Studios betreffen.

In den letzten Monaten hatten zahlreiche Publisher und Entwicklerstudios mitgeteilt, dass sie ihre Belegschaft verringern. Dies hat nun auch Ubisoft erwischt. Wie Kotaku berichtet, trifft es unter anderem Ubisoft Montreal.

Keine Produktionsteams betroffen

Das Entwicklerstudio hinter Marken wie „Assassin’s Creed“ und „Far Cry“ entlässt 75 Mitarbeiter. Dies soll durch eine „Neuorganisation“ der allgemeinen und administrativen Teams, der IT sowie des SFX-Studios Hybride geschehen. Das Unternehmen konsolidiert diese Funktion über Kanada hinweg, um die Ressourcen zu optimieren sowie langfristig zukunftsfähiger zu agieren.

Ubisoft hat gegenüber Eurogamer auch ein offizielles Statement abgegeben und noch etwas mehr Licht in die Sache gebracht. Demnach sind keine Produktionsteams von den Entlassungen betroffen.

„In den letzten paar Monaten hat jedes Team innerhalb von Ubisoft wegen erforscht, um die Operationen zu optimieren und unsere gesammelte Effizienz zu verbessern, damit wir langfristig besser für Erfolg aufgestellt sind“, heißt es in dem Statement. Deshalb hat man die administrativen Funktionen der kanadischen Ubisoft-Studios neu organisiert sowie die Anzahl an Mitarbeitern bei Hybride sowie dem globalen IT-Team verringert. Insgesamt seien 124 Stellen betroffen.

„Dies sind keine Entscheidungen, die auf die leichte Schulter genommen werden und wir bieten umfassende Unterstützung für unsere Kollegen, die Ubisoft in dieser Übergangsphase verlassen werden“, ließ Ubisoft im Weiteren verlauten. „Wir möchten ihnen auch unsere allerhöchste Wertschätzung und unseren Respekt für ihre zahlreichen Beiträge an dem Unternehmen aussprechen. Diese Restrukturierung betrifft nicht unsere Produktionsteams.“

Im vergangenen Mai hatte Ubisoft bereits Mitarbeiter in Großbritannien entlassen, die dem Kundensupport angehörten. Zudem hatte man im letzten Finanzbericht bestätigt, dass im Laufe des letzten Jahres an die 1000 Mitarbeiter entlassen wurden. Dies mag auf den ersten Blick nach einer gewaltigen Anzahl an Mitarbeitern aussehen. Jedoch sollte man berücksichtigen, dass weltweit knapp 20.000 Personen bei dem französischen Spieleunternehmen arbeiten.

Weitere Meldungen zu Ubisoft:

Dementsprechend kann eine Prozessoptimierung viele Stellen sparen, die sich über all die Jahre angehäuft hatten und inzwischen nicht mehr benötigt werden.

Wir wünschen allen betroffenen Mitarbeitern alles Gute auf ihrem weiteren Weg.

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren