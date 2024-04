Tekken 8: Roadmap mit Foto-Modus, Story-Kapitel und dem nächsten DLC-Charakter vorgestellt

Im Rahmen des EVO Japan 2024 lieferte uns Bandai Namco Games eine Roadmap zu den Inhalten und Features, mit den "Tekken 8" in diesem Jahr versorgt. Darunter dem zweiten DLC-Charakter und einer neuen Arena.

Auch die Entwickler von Bandai Namco Games waren im Zuge des EVO Japan 2024 zugegen und nutzten das Event, um ausführlich auf die Zukunft des Fighting-Titels „Tekken 8“ einzugehen.

Dabei stellte das Team die Roadmap mit den Inhalten und Features vor, auf die sich Spielerinnen und Spieler in diesem Jahr freuen dürfen. Zum einen möchte das Entwicklerteam das Feedback der Community bezüglich des allgemeinen Balancings analysieren und in diesem Bereich nachbessern. Der entsprechende Balancing-Patch wird laut Bandai Namco Games im Laufe des Frühjahres erscheinen.

Weitere Details beziehungsweise eine Übersicht über die gebotenen Anpassungen wird das Team wie gehabt zusammen mit dem Update veröffentlichen.

Eine Arena, ein Foto-Modus und mehr

Weiter geht es mit einer neuen Arena: Dem „Seaside Resort“. Hier tragen wir unsere Kämpfe an einem malerischen Strand und zu unterschiedlichen Tageszeiten aus. Mit einem spektakulären Feuerwerk in der Nacht inklusive.

Ebenfalls im Laufe des Sommers erscheint der von der Community seit dem Release von „Tekken 8“ eingeforderte Foto-Modus.

Dieser wird es euch ermöglichen, Schnappschüsse von den verschiedenen Charakteren zu machen und diese mit diversen Filtern zu überarbeiten. Mehrere Effekte, wie zum Beispiel Regentropfen auf der Kamera, können ihr nutzen, um den Bildern eurer Charaktere einen individuellen Anstrich zu verleihen.

Im Herbst hält zudem ein neues und kostenlose Story-Kapitel Einzug, in dem sich Jin Kazama und Eddy Gordo zu einem ungleichen Team zusammenschließen. Weitere geplante Features sind Modi wie „Ghost vs. Ghost“ und ein Online-Trainings-Modus. Wann diese erscheinen werden, ist derzeit aber noch unklar.

Lidia Sobieska findet den Weg ins Spiel

Abschließend nutzte Bandai Namco Games das EVO Japan 2024, um uns den zweiten DLC-Charakter von „Tekken 8“ vorzustellen. Die Rede ist von Lidia Sobieska, die ihr Debüt in „Tekken 7“ feierte und im Zuge der ersten Season den Weg in „Tekken 8“ finden wird. In „Tekken 7“ bekleidete Lidia den Posten der polnischen Premierministerin.

Seinerzeit entschloss sich die junge Karateka dazu, am King of Iron Fist-Turnier teilzunehmen, da sich Heihachi Mishima weigerte, die „Tekken Force“ aus ihrem Land abzuziehen. In der Arena verlässt sich die agile Polin vor allem auf ihre Fähigkeiten im Bereich des Karate und einen offensiven Kampfstil.

„Tekken 8“ erschien im Januar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

