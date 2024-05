Monster Jam Showdown: Release-Termin enthüllt und Informationen zu den Inhalten

In den USA erfreuen sich die Shows von „Monster Jam“ großer Beliebtheit. Aktuell finden in Los Angeles die 23. World Finals statt. Vom 13. bis 18. Mai treten dabei bekannte Trucks gegeneinander an. Die Show hat schon in der Vergangenheit mehrere digitale Ableger erhalten. 2021 erschien „Monster Jam Steel Titans 2“ für PC, Xbox One, Playstation 4, Switch und Google Stadia.

Anfang 2024 wurde überraschend ein neuer Serienteil angekündigt. In einer aktuellen Pressemitteilung hat das Studio hinter „Monster Jam Showdown“ nun den Release-Termin auf den 29. August 2024 festgelegt. Zusätzlich gibt es seit der Ankündigung des Spiels im März einen Trailer zu sehen, der einen ersten Eindruck davon vermittelt, was Käufer erwartet. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr ihn starten.

Bereits bekannte Inhalte für Monster Jam Showdown

Das fertige Spiel soll insgesamt 66 Trucks enthalten, wobei 40 im Basisspiel enthalten sein werden. Weitere 26 Trucks werden über DLCs angeboten. Das Spiel verspricht außerdem über 140 verschiedene Bemalungen für die Trucks.

Neben den aus den Shows bekannten Fahrzeugen versprechen die Entwickler eine realistische Darstellung der Show an sich. „Monster Jam Showdown“ wird in der Unreal Engine 5 entwickelt. Spieler können in allen drei Kategorien von Veranstaltungsorten antreten, in denen auch die echten Events stattfinden.

Stadien im Spiel sind von den bestehenden Vorbildern inspiriert. Es gibt aber auch drei verschiedene Umgebungen, die der kargen Wüste des Death Valley, den Wäldern und Flüssen von Colorado und den Bergen von Alaska nachempfunden sind.

Koop-Modus für vier Spieler

Insgesamt zehn verschiedene Spielmodi stehen zur Auswahl. Alle lassen sich sowohl online als auch offline spielen. Als besonderes Feature bewirbt man den lokalen Koop via Splitscreen. Für viele Fans ist dieses Feature bei einem Fun-Racer besonders wichtig. Bis zu vier Spieler können hier am gleichen Bildschirm gegeneinander antreten.

„Monster Jam Showdown“ wird am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Der Early Access soll Käufern ab dem 26. August 2024 zur Verfügung stehen.

