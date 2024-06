The Art of Cuphead: The Delicious Last Course Artbook erscheint im Oktober

The Art of Cuphead:

Comic-Verlag Dark Horse Books kündigt die Veröffentlichung von "The Art of Cuphead: The Delicious Last Course" an. Insgesamt drei Art-Books der Reihe wurden vorgestellt.

Mit „The Art of Cuphead“ erschien schon im Jahr 2020 ein Art-Book zum beliebten Spiel. Später in diesem Jahr erhält es eine lang erwartete Fortsetzung. Am 22. Oktober 2024 veröffentlicht Dark Horse Books „The Art of Cuphead: The Delicious Last Course“.

Dieses Kunstbuch begleitet den 2022 erschienenen DLC von „Cuphead“ und verspricht Käufern einen Einblick in den aufwendigen Animationsprozess, der das Spiel wie einen Cartoon der 1930er Jahre erscheinen lässt.

„Cuphead“-Fans können sich auf zwei verschiedene Editionen von „The Art of Cuphead: The Delicious Last Course“ einstellen. Dazu gehört auch eine limitierte Edition. Die Vorbestellung über Amazon ist bereits möglich. Kurz vor dem Release wird zudem ein Buch über die Entstehung der Netflix-Serie „The Cuphead Show“ erhältlich sein.

Standard-Edition von The Art of Cuphead: The Delicious Last Course

Verkauft wird ein 272-seitiges, großformatiges Hardcover, das sich auf den 2022er DLC „Delicious Last Course“ konzentriert. Das Buch führt die Leser durch die Animationen der sieben Bosskämpfe und die „King’s Leap“-Herausforderung. Die Erweiterung brachte ebenfalls Ms. Chalice als spielbaren Charakter in den Titel. Hinzu kamen zahlreiche neue NPCs, die ebenfalls ihren Weg in das Buch fanden.

Das ursprüngliche Kunstbuch „The Art of Cuphead“, das sich auf das Hauptspiel konzentriert, wird von Fans seit Release gut aufgenommen. Daher ist zu erwarten, dass auch das neue Buch durchaus seine Käufer finden wird.

Neben den Animationen enthält das Buch frühe Konzeptzeichnungen und nicht verwendete Ideen. Das Kunstbuch kostet für Vorbesteller bei Amazon.com derzeit 39,99 US-Dollar.

Inhalte der limitierten Edition

Für die besonders begeisterten Cuphead-Fans bringt Dark Horse auch eine limitierte Ausgabe des Buches heraus. Die Deluxe Edition kommt mit einem mintgrünen Folien-Schutzumschlag, einer ausklappbaren Portfolio-Hülle mit drei Azetat-Zellen und einem befestigten Lesezeichenband.

Hierzulande kann die Deluxe-Edition ebenfalls bei Amazon vorbestellt werden: Sie kostet knapp unter 100 Euro.

Die limitierte Auflage entspricht der Deluxe Edition des ersten Kunstbuchs, die schnell vergriffen war und heute nur gebraucht gekauft werden kann. Die Deluxe Edition ist derzeit für 365,46 US-Dollar bei Amazon.com gelistet. Es ist erwähnenswert, dass die Deluxe Edition des ersten Kunstbuchs erhebliche Rabatte vor der Veröffentlichung erhielt.

The Art of Cuphead auch zur Netflix-Show

Ein weiteres Highlight für Fans ist „The Art of The Cuphead Show“, das einen tiefen Einblick in die Entstehung der Netflix-Animationsserie bietet, die über drei Staffeln lief.

Dieses 256-seitige Buch enthält exklusive Produktionskunst, Charakterdesigns, Animatics und Kommentare der Autoren und Designer, die für die Adaption von Studio MDHRs cartoon-inspiriertem Spiel in eine tatsächliche Zeichentrickserie verantwortlich sind.

„The Art of The Cuphead Show“ erscheint schon am 3. September 2024. Die Vorbestellung ist auf Amazon für knapp unter 50 Euro möglich.

