Cuphead: Neues Gameplay zu The Delicious Last Course enthüllt

In wenigen Wochen wird die "Cuphead"-Erweiterung "The Delicious Last Course" auf den Markt kommen. Nun ist bereits neues Gameplay vorgestellt worden.

Bereits am 30. Juni 2022 wird mit „The Delicious Last Course“ eine umfangreiche Erweiterung für den beinharten Action-Plattformer „Cuphead“ erscheinen. Im Rahmen des Summer Game Fests haben die zuständigen Entwickler von Studio MDHR einen neuen Gameplay-Trailer bereitgestellt.

Ein knackiges Abenteuer

Tassilo und Pottkopp werden in „The Delicious Last Course“ mit Fräulein Kelch etwas Gesellschaft erhalten. Gemeinsam begeben sie sich auf eine bislang unbekannte Insel, nutzen neue Waffen, neue Zauber und neue Kräfte gegen die durchtriebenen und riesigen Endgegner. Sie wollen Meister Salzbäcker im definitiven „Cuphead“-Abenteuer unterstützen.

Fräulein Kelch wird im Übrigen nicht nur in der Erweiterung spielbar sein. Wenn man sich die neuen Inhalte kauft, kann man sie auch in das Hauptabenteuer schicken. Auf der neuen Tintenfassinsel werden wiederum die fiesesten Endgegner auf die Spieler warten, die bisher jemals in „Cuphead“ zu sehen waren. Und bedenkt man, dass das Hauptspiel bereits überaus schwierig war, können sich die Spieler auf eine gewaltige Herausforderung einstellen.

„Cuphead: The Delicious Last Course“ wird für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Im Laufe des morgigen Tages soll auch ein neuer Trailer zu der zweiten Staffel der „The Cuphead Show“ veröffentlicht werden. Hier ist jedoch erst einmal der neueste Trailer zu der bald erscheinenden Erweiterung:

