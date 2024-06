The Thing Remastered: 22 Jahre altes Spiel wird neu aufgelegt – Trailer und was bisher bekannt ist

Mit „The Thing“ erschien 2002 ein Squad-basierter Third-Person-Shooter, der die Geschichte des 1982 veröffentlichten, gleichnamigen Films von John Carpenter weiterführen sollte. Der Titel erschien für PlayStation 2, Xbox und den PC. Umsetzungen für Game Boy Color sowie Gameboy Advance waren ebenfalls geplant, allerdings wurden beide Versionen recht früh in der Entwicklung wieder eingestellt.

Nun kündigten die Nightdive Studios mit „The Thing Remastered“ eine Neuauflage des Shooters an. Der Titel soll noch 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Nightdive Studios bringen Survival-Horror zurück

„Viele von uns bei Nightdive Studios sind glühende Fans des Horrorgenres, daher war es eine unglaubliche Ehre, in der Welt des kultigen The Thing zu arbeiten“, so der Director of Business Development, Larry Kuperman. „Der Film von 1982 ist ein Meisterwerk und wirklich eines der eindrucksvollsten Kunstwerke des Horrorgenres. Mit The Thing: Remastered ehren wir dieses Vermächtnis und das unglaubliche Spiel von Computer Artworks, das von der Geschichte inspiriert ist und weiter ausbaut.“

Mit dem kommenden Remaster soll „The Thing “ eine Restaurierung erfahren, die dem Original aus 2002 treu bleibt. Dazu kommen einige moderne Features, wie eine Auflösung von bis zu 4K sowie 120 Bilder pro Sekunde. Darüber hinaus gibt es Verbesserungen an den Charaktermodellen, Texturen und Animationen, die von den Entwicklern der Nightdive Studios handgefertigt wurden.

Klassiker mit neuen Features

Spieler kehren in „The Thing Remastered“ in der Rolle von Captain J.F. Blake zurück zu der US-Forschungseinrichtung Outpost #31. Blake muss trotz der eisigen Kälte in der gefrorenen arktischen Tundra und der Gefahr durch ein außerirdisches Wesen versuchen, sein Team zusammenhalten und zu überleben. Allerdings kann sich der Anführer nicht sicher sein, welche Mitglieder seines Teams wirklich noch menschlich sind…

Die Spieler müssen 20 schaurige Level überleben und gegen allerhand Monster, wie krabbelnde Kopfspinnen und menschenähnlichen Läufer, antreten. Die erweiterte Oberfläche für Vertrauen oder Angst ermöglicht eine neue Interaktionsebene mit dem Team. Außerdem können verschiedene Wege gewählt werden, um Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen.

