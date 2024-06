Xbox Games Showcase: Zwei Stunden und massig Spiele – Gerücht zum Umfang

In den nächsten Tagen kommt es zu einer Reihe von Ankündigungen, Präsentation und Überraschungen. Das Summer Game Fest steht bevor und auch einzelne Publisher veranstalten Showcases. Dazu gehört Microsoft, neuerdings mit Activision Blizzard im Gepäck. Und es scheint, dass die Übernahmen der vergangenen Jahre langsam Früchte tragen.

Der Xbox Games Showcase findet am kommenden Sonntag statt. Der Termin ist längst bekannt. Unbestätigt ist weiterhin die Laufzeit des Events. Da im Rahmen eines eigenständigen Streams im Anschluss “Call of Duty: Black Ops 6” vorgestellt werden soll, ist es eine Frage, die wohl viele Spieler brennend interessieren dürfte.

Mit einer Handvoll bislang unbekannter Spiele

Während Microsoft zum Umfang schweigt, möchte Jeff Grubb von Giant Bomb mehr erfahren haben. Im neusten Kinda Funny Gamescast verspricht er nicht weniger als 30 Spiele, die während des Xbox Showcase vorgestellt werden sollen. „Zumindest eine Handvoll davon sind Spiele, von denen wir noch nie gehört haben“, fügte er hinzu.

Das wirkt sich offenbar auf die Länge der Show aus. Denn Grubb habe gehört, dass sie “zwei Stunden lang” sein werde. Nach der ebenfalls zweistündigen Eröffnungsshow des Summer Game Fests könnte es somit einen zweiten Marathon dieser Art geben.

Update vom 8. Juni 2024: Auch Tom Warren von The Verge hat sich zwischenzeitlich zu Wort gemeldet und nicht weniger als 15 First-Party-Spiele versprochen, die während der Show ein Thema sind.

„Es wird eine große Show mit vielen neuen Spielen, die 2024 und 2025 erscheinen werden. Wenn ihr bereits einen Xbox Game Pass-Backlog habt, macht euch darauf gefasst, ihn noch weiter aufzustocken“, so Warren.

Hinzu kommen weitere Shows, die für die kommenden Tage angekündigt wurden, darunter Ubisoft Forward. Nachfolgend ist eine Übersicht verlinkt.

Wann findet der Xbox Games Showcase statt?

Der Xbox Games Showcase startet am 9. Juni 2024 um 19 Uhr und ist das erste Event dieser Art, das Titel von Xbox Game Studios, Bethesda und Activision Blizzard zusammenfasst. Spieler können die Show wie gewohnt live verfolgen.

Der Stream, der unter anderem auf YouTube und Twitch ausgestrahlt wird, soll auf verschiedenen Xbox-Kanälen eine weitere Berichterstattung mit zusätzlichen Informationen nach sich ziehen.

Welche Spiele sind für den Xbox Games Showcase geplant? Hierzu ist wenig bekannt, allerdings dürften “33 Immortals”, “Indiana Jones and the Great Circle”, “Avowed”, “Starfield: Shattered Space” und “South of Midnight” dabei sein. Gleiches gilt für ein neues “Gears of War“, über das häufig spekuliert wird.

Auch “Dragon Age” ist möglicherweise anwesend:

Aufgrund der zunehmenden Multiplattform-Ausrichtung dürfte auch für PS5-Spieler etwas dabei sein. Fest steht bereits: Im Anschluss erfolgt in einer eigenständigen Show die Enthüllung von “Call of Duty: Black Ops 6”. Offen ist, ob dieser Stream in den zwei von Grubb genannten Stunden inbegriffen ist. Sollte es nicht der Fall sein, wird es ein ziemlich langer Abend.

