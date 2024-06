Call of Duty Black Ops 6: Offizielle PlayStation-Website bestätigt die versorgten Plattformen

Kurz vor der offiziellen Enthüllung am kommenden Sonntag tauchte der Produkteintrag zum Shooter "Call of Duty: Black Ops 6" auf der offiziellen PlayStation-Website auf. Dieser sorgt bezüglich der versorgten Plattformen endgültig für Klarheit.

Vor wenigen Tagen kündigten Activision und die Entwickler von Treyarch den neuesten „Call of Duty“-Titel offiziell an. Dieser trägt den Namen „Black Ops 6“ und wird für die Konsolen und den PC erscheinen.

Wie sich Promo-Material von GameStop entnehmen ließ, sollen neben dem PC und den Konsolen der aktuellen Generation auch die alten Plattformen Xbox One und PlayStation 4 versorgt werden. Gerüchte, die sich in den letzten Stunden bewahrheiteten. So tauchte auf der offiziellen Website von PlayStation ein Produkteintrag zu „Call of Duty: Black Ops 6“ auf.

Diesem lässt sich entnehmen, dass der Shooter sowohl für die PS5 als auch die PS4 erscheinen wird. Die Xbox One bekommt laut dem offiziellen Produkteintrag im Xbox Store ebenfalls eine Umsetzung des Shooters spendiert.

Die offizielle Enthüllung erfolgt am Wochenende

Ergänzend zur Ankündigung, dass der diesjährige Ableger unter dem Namen „Call of Duty: Black Ops 6“ veröffentlicht wird, bestätigte Activision, dass der Shooter im Anschluss an den Xbox Game Showcase am Sonntag Abend (9. Juni 2024 ab 19 Uhr) ausführlich vorgestellt wird.

Dann erfahren wir auch, ob die bisherigen Gerüchte um das Setting und mögliche spielerische Neuerungen den Tatsachen entsprechen.

Diversen Leaks zufolge dreht sich die Geschichte von „Call of Duty: Black Ops 6“ um die Wirren des Zweiten Golfkriegs Anfang der Neunziger Jahre. Den unbestätigten Berichten zufolge greifen die Entwickler von Treyarch Themen wie den Angriff des Iraks auf seinen Nachbar Kuwait und das Ende des Kalten Krieges auf.

Auch das CIA, der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika, soll in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Eine offene Spielwelt und die bisher längste Entwicklungszeit?

Weiter berichtete die Gerüchteküche, dass wir uns in „Call of Duty: Black Ops 6“ auf diverse Neuerungen freuen dürfen. Darunter eine offene Welt, die für ein höheres Maß an spielerischer Freiheit sorgen soll. Weiter hieß es, dass „Black Ops 6“ der „Call of Duty“-Titel mit der längsten Entwicklungszeit sein könnte.

Bei „Call of Duty: Black Ops 6“ handelt es sich um den ersten Serienableger, der nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im letzten Jahr erscheint. Wie Microsoft kürzlich bestätigte, findet der Shooter pünktlich zum Launch den Weg in den Xbox Game Pass.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint aller Voraussicht nach im Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

