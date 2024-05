Call of Duty 2024: Finaler Name des Shooters bestätigt – Termin & Teaser zur Enthüllung

Nach den Hinweisen der vergangenen Stunden wurde der Name des diesjährigen "Call of Duty"-Titels am heutigen Nachmittag auch offiziell bestätigt. Begleitet wurde die Ankündigung von einem Teaser und einem Termin für die offizielle Enthüllung des Shooters.

In den letzten Monaten war es ein offenes Geheimnis, dass die Entwickler von Treyarch am „Call of Duty“-Ableger für das laufende Jahr arbeiten.

Unklar war bisher nur, unter welchem Namen der Titel im Endeffekt ins Rennen geschickt wird. Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen von Activision am heutigen Nachmittag für Klarheit. Wie der kalifornische Publisher bekannt gab, wird der Shooter nicht wie zuletzt spekuliert den Namen „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ tragen.

Stattdessen entschieden sich Activision und die Entwickler Treyarch für einen griffigeren Namen, der in den letzten Stunden bereits in Form von geleakten Promo-Materialien die Runde machte: „Call of Duty: Black Ops 6“.

Die Enthüllung erfolgt in wenigen Wochen

Und noch ein weiteres Gerücht bestätigte Activision im Zuge der offiziellen Ankündigung von „Call of Duty: Black Ops 6“. Demnach werden die Entwickler den Shooter im Anschluss an den großen Xbox & Bethesda Games Showcase am Sonntag, den 9. Juni 2024 enthüllen. Der besagte Showcase startet um 19 Uhr unserer Zeit und dürfte es wie in den Vorjahren auf eine Laufzeit von etwa 90 Minuten bringen.

Anschließend kommen alle Fans der „Call of Duty“-Reihe auf ihre Kosten und dürfen sich auf die ersten Eindrücke und Details zu „Black Ops 6“ freuen. Dann erfahren wir auch, ob sich die Gerüchte um das Setting und die spielerischen Neuerungen bewahrheiten. Beispielsweise berichtete die Gerüchteküche kürzlich, dass die Zeiten der linearen Kampagnen mit „Black Ops 6“ erst einmal vorbei sein könnten.

So soll der neue Shooter aus dem Hause Treyarch nämlich über eine offenere Welt oder gar eine Open-World verfügen, die für ein höheres Maß an spielerischer Freiheit sorgt.

Dreht sich die Geschichte um den zweiten Golfkrieg?

Die Geschichte dreht sich den Angaben diverser bekannter Insider wie Tom Henderson zufolge um den zweiten Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre. Neben dem Überfall der irakischen Streitkräfte auf ihren Nachbar Kuwait sollen zudem das Ende des Kalten Krieges und die CIA, der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika, eine wichtige Rolle in der Handlung von „Black Ops 6“ spielen.

Gerüchte, zu denen sich Activision und Treyarch nicht äußern wollten. Selbiges gilt für die Plattformen, für die der Shooter erscheint. Als gesichert gilt zumindest, dass Activision eine Veröffentlichung im Oktober 2024 anstrebt.

Spätestens im Rahmen der offiziellen Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops 6“ am 9. Juni 2024 werden wir jedoch mehr erfahren. Alle wichtigen Infos findet ihr zeitnah natürlich bei uns auf Play3.de.

Anbei der neueste Teaser, der auf die nahende Präsentation im nächsten Monat einstimmen soll.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren