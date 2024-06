Astro Bot: Keine Tech-Demo, aber Asobi experimentiert weiter mit der PS5-Technologie

Nach den Gerüchte der vergangenen Monate nutzte Sony die letzte „State of Play“, um den farbenfrohen Plattformer „Astro Bot“ offiziell für die PS5 anzukündigen.

In einem von IGN geführten Interview sprachen die Entwickler von Team Asobi über die von ihnen verfolgten Ziele. Laut Studioleiter Nicolas Doucet sieht sein Team in „Astro Bot“ einen Titel, der sich perfekt eigne, um junge Spielerinnen und Spieler an das Thema Videospiele heranzuführen.

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass wir es bei „Astro Bot“ mit einem Titel zu tun haben, der sich ausschließlich an ein junges Publikum richtet. Stattdessen sorgen die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade dafür, dass Neulinge wie erfahrene Genrefans auf ihre Kosten kommen.

Astro wächst über seine Rolle als Hardware-Botschafter hinaus

Großen Wert legen die Entwickler von Team Asobi auf die Tatsache, dass es sich beim neuen „Astro Bot“ nicht um eine Tech-Demo handelt. Viel mehr soll Astro nach seinen letzten PS5- und PSVR-Abenteuern über seine Rolle als Hardware-Botschafter hinauswachsen. Trotz allem wird es Team Asobi natürlich ein weiteres Mal darum gehen, die kreativen Möglichkeiten der PS5 auszuloten.

Hier spielt vor allem der DualSense mit seinen exklusiven Features eine entscheidende Rolle. Darunter das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Beispielsweise betritt Astro jedes Level, indem er auf einem DualSense-Controller heranzoomt. Eine Szene, die ihr mit den Bewegungssensoren eures PS5-Controller steuern könnt.

Als weiteres Beispiel verwies Doucet auf eine Szene im Enthüllungs-Trailer, in der Astro Wasser aufsaugt und anschließend wie ein riesiger Schwamm ausgewrungen wird. „Es verhielt sich wie ein Schwamm und man konnte mit den Triggern Wasser herauspressen, weil man den Druck des Triggers ändern konnte“, beschreibt der Studioleiter die entsprechende Szene.

„Wir wollten also sehen, ob man etwas haben kann, das sich zunächst schwer und mit der Zeit immer leichter anfühlt. Als Demo fühlte sich das richtig gut an. Aber es war nur ein großer Schwamm auf dem Bildschirm. Das war alles. Also haben wir das in Astro Bot eingebaut und uns gefragt: ‚Was können wir damit machen?‘ Daraus entstand die Idee eines Power-Ups.“

Astro auf den Spuren von Nathan Drake

Geht es um das haptische Feedback, dann wartet in „Astro Bot“ ein Level, in dem ihr mit der Hand über eine Wand fahren und Unterschiede in der Textur erfühlen könnt, um zu sehen, wo sich ein Geheimgang befindet. „Das wird wie in Uncharted oder Indiana Jones ablaufen“, ergänzte Doucet.

„Das war eines der Dinge, die dabei herauskamen, als wir versuchten, den DualSense auf ein neues Niveau zu bringen“, heißt es weiter. „So ist es immer. Während des Lebenszyklus eines Systems gegen Ende sieht man immer noch Dinge, die am Anfang nicht möglich waren.“

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024. Während der DualSense kreativ in das Spielgeschehen eingebunden wird, wird PlayStation VR2 nicht unterstützt.

