Astro Bot: Für Anfänger und Profis – Das bieten die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade

Auf dem offiziellen PlayStation Blog steht ab sofort ein ausführlicher Anspielbericht zum kommenden Plattformer "Astro Bot" bereit. In dem Artikel wird unter anderem auf die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade eingegangen.

Zu den Highlights, auf die sich Spielerinnen und Spieler auf der PS5 in den nächsten Monaten freuen dürfen, gehört zweifelsohne der kreative Plattformer „Astro Bot“. Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was im neuen Projekt von Team Asobi auf uns zukommt, wurde auf dem offiziellen PlayStation Blog ein umfangreicher Anspielbericht zur Verfügung gestellt.

In dem Artikel geht Sony unter anderem auf die Schwierigkeitsgrade des Plattformers ein. So dürfen wir uns in „Astro Bot“ auf mehr als 80 Levels freuen, die mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versehen wurden.

Hierbei haben wir es mit „Leicht“, „Normal“ und „Schwer“ zu tun. Um euch zu verdeutlichen, wie knifflig ein Level ausfällt, wird die jeweilige Schwierigkeitsstufe in der Levelbeschreibung angegeben.

Mit den unterschiedlichen Stufen ist gewährleistet, dass in „Astro Bot“ erfahrene Spielerinnen und Spieler wie Neulinge gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Der Himmelsgarten und neue Gadgets

Zu den leichten Levels gehört der auf dem PlayStation Blog vorgestellte „Himmelsgarten“. Ein idyllisches Paradies mit pinken Roboter-Flamingos, die in einladend blauen Teichen umherschreiten. In dem leichten Level könnt ihr nicht nur miteinander verbundene Inseln erkunden. Auch ein neues Gadget ist hier zu finden.

Dieses versieht Astro mit der Fähigkeit, sich mit Luft vollzupumpen und so ganz neue Areale zu erreichen. Die „Konstruktionskaracho“ genannte Baustelle hingegen basiert auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. „Kräne, I-Träger, Gerüste und andere Gerätschaften reichen bis in die Wolken hinauf und sorgen für ein gefährliches Plattformer-Erlebnis“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Mitten im Level bewacht ein Sumo-Bot einen Helikopterlandeplatz, was Astro dazu zwingt, seine empfindliche Rückseite anzuvisieren.“

Zu den schweren Levels gehört der Planet „Schwingende Schurken“. Wie es der Name bereits andeutet, stellt sich Astro hier einem mit allerlei Gemeinheiten gespickten Parcour. Wie die Entwickler betonen, werden die „schweren“ Planeten auch erfahrene Genrefans gehörig fordern.

Zum Glück machen es schnelle Respawns nach jedem Fehlschlag leicht, weiterzuspielen. Frust kommt somit auch bei den knackigen Welten nicht auf.

Gastauftritte und ein verspieltes Level-Design

Zu den größten Stärken von „Astro Bot“ wird das verspielte Leveldesign gehören. Diesbezüglich wird auf dem PlayStation Blog ergänzt: „In Himmelsgarten rollen hüpfende, aufblasbare Bälle mit dir eine Wasserrutsche hinunter.“

„Und in Konstruktionskaracho wimmelt es nur so von klebrigen Farbeimern, glänzenden Schrauben und bunten Sprühdosen. Es macht einfach Spaß, die Sachen durch die Gegend zu schleudern und die detaillierte Physik bereitet zusätzliche Freude.“

Zudem versprechen die Entwickler ein Wiedersehen mit diversen Gastcharakteren aus bekannten PlayStation-Titeln wie „Ratchet & Clank“ oder „God of War“ und eine intelligente Nutzung der exklusiven DualSense-Features.

Hier werden sowohl das haptische Feedback als auch als die adaptiven Trigger kreativ in das Spielgeschehen eingebunden. Auf die Unterstützung von PSVR2 hingegen müssen wir verzichten.

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 für die PS5.

