Astro Bot: Wie steht es um den DLC-Support? Team Asobi klärt auf

Auf ein Update oder eine sonstige Erweiterung, die den Support von PlayStation VR2 in das Spiel bringt, sollten Spieler von “Astro Bot” nicht hoffen. Hierzu gab es in dieser Woche eine ernüchternde Aussage. Doch wie steht es um DLC-Drops mit zusätzlichen Inhalten?

Der DLC-Frage widmete sich Nicolas Doucet, der Studioleiter von Team Asobi, in einem jüngst geführten Interview mit IGN. Dabei betonte er, dass künftige Besitzer von “Astro Bot” auch nach dem Launch nicht vernachlässigt werden.

Mit welchen Inhalten wird Astro Bot nach dem Launch erweitert?

Laut Doucet werden die Pläne für kostenlose Download-Zusätze schon „bald“ nach der Veröffentlichung des Spiels angekündigt. Näher eingrenzen wollte er den Zeitpunkt nicht. Allerdings gewährte der Studioleiter einen groben Ausblick auf das, was “Astro Bot”-Spieler erwarten können.

So werde sich der Download-Content zumindest teilweise darauf konzentrieren, mehr herausfordernde Level für erfahrene Jump’n’Run-Spieler hinzuzufügen – darunter kürzere Level, die sich auf bestimmte Plattform-Herausforderungen konzentrieren. Doch nur bei solchen Level-Zusätzen wird es nicht bleiben.

Am naheliegendsten sind weitere Kostüme. Laut IGN gibt es bereits rund 150 Cameos von PlayStation-Charakteren. Auch in der Vorschau-Version waren bekannte Gesichter dabei, darunter Figuren aus der “God of War”-Reihe, was gleichzeitig erahnen lässt, auf welche Levelgestaltung Spieler stoßen werden. Doucet wollte hierzu nicht viel verraten und riet dazu, auf das fertige Spiel zu warten.

In „Astro Bot“ tauchen allerhand bekannte Charaktere auf, so wie dieser leicht erkennbare Recke.

Große Freiheit bei der Auswahl von PlayStation-Charakteren

Im Interview betonte Doucet ergänzend, dass Team Asobi bei der Wahl der Gastauftritte in “Astro Bot” viele Freiheiten hatte. PlayStation habe „die Türen komplett geöffnet“, damit das Entwicklungsteam alle Charaktere einbauen konnte, die es wollte.

Damit wird es spannend, was in den anfänglich 80 Spielabschnitten von “Astro Bot” zu finden sein wird. Fest steht, dass der Titel mit mehreren Schwierigkeitsgraden daher kommt. Weitere Informationen dazu liefert der folgende Artikel:

Wann kommt “Astro Bot” auf den Markt? Am 6. September 2024 erfolgt der Launch für PS5. Vorbestellungen werden längst angenommen. Und auch an “Bloodborne”-Fans wurde gedacht, wie unsere Übersicht über die Editionen und Vorbesteller-Boni verrät. Eine FAQ widmet sich wiederum der Frage nach Mikrotransaktionen.

