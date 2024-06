Elden Ring: Update vor Shadow of the Erdtree-Launch – Änderungen am Inventar

Der "Elden Ring"-DLC "Shadow of the Erdtree" steht in den Startlöchern. Zuvor stellt FromSoftware ein Update zum Download bereit. Die ersten Informationen liegen vor.

Der große “Elden Ring”-DLC “Shadow of the Erdtree” steht vor der Veröffentlichung. Vor dem Launch stellt FromSoftware ein Update zum Download bereit, das neue Funktionen in das erfolgreiche Action-Rollenspiel bringt. Gleiches gilt für Balance-Anpassungen.

Während der vollständige Changelog aussteht, gab FromSoftware auf Twitter/X einige Häppchen heraus. Spieler können sich nicht zuletzt auf weitere Frisuren einstellen und sehen künftig besser, welche Gegenstände neu sind. Ein Ausrufezeichen gibt nach der Installation den Hinweis.

Ebenfalls verspricht FromSoftware für “Elden Ring” eine neue Registerkarte, die “neuste Items” besser überblicken lässt. Zudem dürfen einzelne Beschwörungspools im neuen Kartenfunktionsmenü aktiviert oder deaktiviert werden.

Wann wird das neue Update für “Elden Ring” zum Download bereitgestellt? Der Entwickler verweist auf den 20. Juni 2024. Einen Tag später erfolgt die Freischaltung des Addons “Shadow of the Erdtree”, für das sich zahlreiche Spieler vorbereiten müssen:

Nachfolgend sind die bisher bekannten Änderungen und Neuerungen zusammengefasst, wie sie von FromSoftware auf Twitter/X geteilt wurden.

Neue Inventarfunktionen:

Neu erhaltene Gegenstände werden mit einem „!“ gekennzeichnet.

Eine neue Registerkarte mit dem Namen „Letzte Artikel“ wird hinzugefügt, um kürzlich erhaltene Artikel zu überprüfen.

Neue Funktionen im Beschwörungspool:

Aktive Beschwörungspools werden zu NG+ übertragen.

Einzelne Beschwörungspools können im neu hinzugefügten Kartenfunktionsmenü aktiviert/deaktiviert werden. Bei Verwendung der kleinen goldenen Figur werden nur aktive Beschwörungspools ausgewählt.

Neue Frisuren:

Dem Spiel werden fünf neue Frisuren hinzugefügt. Sie können bei der Charaktererstellung ausgewählt werden.

FromSoftware spricht von weiteren Funktionen, die bislang nicht erwähnt wurden. Der vollständige Changelog könnte demnach mehr Überraschungen bereithalten.

Nachfolgend drei Bilder zu einigen der Änderungen:

Wartungsarbeiten an den Servern von Elden Ring

Des Weiteren sind am 20. Juni 2024 Wartungsarbeiten an den Servern geplant, wodurch es zu einer vorübergehenden Nichterreichbarkeit kommen kann. Sie dauern voraussichtlich von 9 bis 12 Uhr an.

Im Laufe der Woche wurde zu “Elden Ring” eine neue Verkaufszahl genannt, die zu beeindrucken weiß. 25 Millionen Exemplare wurden vom Open-World-Soulsborne-Titel bisher abgesetzt.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren