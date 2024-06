Elden Ring: Shadow of The Erdtree vor Launch downloaden – Preload und PS5-Downloadgröße

"Elden Ring: Shadow of the Erdtree" nähert sich der Veröffentlichung. Kurz vor dem Launch trafen Informationen zum Preload und zur Downloadgröße der Erweiterung ein.

FromSoftware steuert mit “Shadow of The Erdtree” eine der wichtigsten Neuveröffentlichungen des Monats bei. Während es sich hierbei um kein eigenständiges Spiel, sondern um eine Erweiterung für “Elden Ring” handelt, bekommen Käufer einiges an Inhalt geboten.

Doch wie groß fällt der Download aus und ab wann können Fans den Download-Button betätigen? PlayStation Game Size konnte entsprechende Angaben auftreiben und teilt sie auf Twitter/X.

Preload und Download von Shadow of The Erdtree im PlayStation-Store

Den Angaben des Twitter/X-Accounts zufolge bringt es “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” auf eine Downloadgröße von knapp über 16,5 GB, was einem späteren Tweet zufolge für die PS5-Version gilt.

Verglichen mit anderen Addons dieser Art ist es ein überschaubarer Download. Gleichzeitig wird sich der eine oder anderen Spieler etwas Vorlaufzeit wünschen, um am Freischalttag rechtzeitig loslegen zu können. Hier verweist PlayStation Game Size auf den 19. Juni 2024. An diesem Tag soll der Preload freigeschaltet werden. Die Veröffentlichung von “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” ist für den 21. Juni 2024 geplant.

Die Angaben in der Übersicht:

Downloadgröße: 16,502 GB

Preload: 19. Juni 2024

Launch: 21. Juni 2024

In einem weiteren Tweet macht PlayStation Game Size auf ein Update für “Elden Ring” aufmerksam. Es wurde der Datenbank hinzugefügt und bringt das Spiel auf die Version 01.012.000.

Nach der Aktualisierung hat “Elden Ring” demnach eine Größe von 54,230 GB, verglichen mit 51,114 GB in der Version 01.010.000.

🚨 Elden Ring Update 01.012.000 Added to Database.



Full Game Size After Update : 54.230 GB (01.010.000 : 51.114 GB) pic.twitter.com/h97hCOZ2Z8 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 5, 2024

“Elden Ring: Shadow of the Erdtree” erscheint am 21. Juni 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Ein weiteres Addon dieser Art ist nicht geplant, was vom FromSoftware-Oberhaupt Hidetaka Miyazaki kürzlich begründet wurde.

Schon gestern gingen Preview-Berichte und Interviews zur Erweiterung an den Start. Die folgenden Artikel liefern Einzelheiten daraus:

Für Käufer der Collector’s Edition gibt es aber auch eine weniger erfreuliche Nachricht. Sie müssen zunächst auf das Hardcover-Artbook verzichten, bekommen es aber nachgeliefert. Einzelheiten dazu sind in der verlinkten Meldung zusammengefasst.

